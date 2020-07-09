Son Dakika
Sıcak havada çareyi havuzda buldular
Eskişehir’de korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan yüzme havuzları tekrar faaliyete başlarken, vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle serinlemek için havuzların yolunu tuttu.
Güncel 09.07.2020, 17:02
9
Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan yüzme havuzları, normalleşme adımları ile tekrar faaliyete başladı. Salgına karşı belirli önlemler doğrultusunda kontrollü şekilde vatandaşlar tesislere alınırken, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde de sıcak havanın etkisiyle yüzme havuzları eski günlerine kavuştu. İlçede 35 dereceyi bulan havada vatandaşlar havuzlarda serinleyerek keyifli dakikalar geçirdi.
23°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Fenerbahçe
|31
|50
|6. Beşiktaş
|30
|50
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Denizlispor
|31
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|34
|50
|8. Tottenham
|33
|48
|9. Sheffield United
|33
|48
|10. Burnley
|33
|46
|11. Everton
|33
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|34
|60
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|34
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|35
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Celta de Vigo
|35
|36
|16. Deportivo Alaves
|34
|35
|17. Eibar
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24
Namaz Vakti 09 Temmuz 2020
|İmsak
|03:37
|Güneş
|05:34
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:45
|Yatsı
|22:33