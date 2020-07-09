Sıcak havada çareyi havuzda buldular



Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan yüzme havuzları, normalleşme adımları ile tekrar faaliyete başladı. Salgına karşı belirli önlemler doğrultusunda kontrollü şekilde vatandaşlar tesislere alınırken, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde de sıcak havanın etkisiyle yüzme havuzları eski günlerine kavuştu. İlçede 35 dereceyi bulan havada vatandaşlar havuzlarda serinleyerek keyifli dakikalar geçirdi.