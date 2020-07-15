Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik açıklamalar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ‘Ulusa Sesleniş’ konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, o gece yaşananları hatırlattı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*O gece darbecilere direnmek için sokaklara, meydanlara akın akın koşan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

*Darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin hüznünü yaşıyoruz. Başarısızlığa uğrattığımız darbe girişimi sırasında şehit olan 251 insanımıza mevladan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

*Kahramanca verdikleri mücadelede gazilik ünvanıyla şereflenen kardeşlerime Rabbimden sağlık diliyorum. Bu mücadeleye katılan insanlarımızın hiçbiri unutulmayacaktır.

“TÜRK MİLLETİ ÜLKESİNİN SAHİPSİZ OLMADIĞINI GÖSTERMİŞTİR”

*Milletimiz eşsiz irfanıyla darbenin ilk saatlerinden itibaren tüm bu gerçekleri görmüş, harekete geçmiştir. Her meşrepten insanıyla Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir.

*Türkiye’nin sahibinin bu aziz milletin olduğu bir kez daha görülmüştür. Artık tamamen sönüp gittiği düşünülen istiklal ateşinin közlerinin altından yeniden harlanabileceği anlaşılmıştır.

“HÜSRANA UĞRATTIK”

*Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak, geleceğimizi karartmak isteyen hainleri, şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık.

*İşte bunun için 15 Temmuz’u Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak ilan ettik. 15 Temmuz hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi. Bunun için ülkemizdeki teröristlerin kullanılmış olması alçakça bir ihaneti de eklemiştir.

*Tekbirler, salalar, dualar eşliğinde kıyama kalkan milletimizin, vatanının özgürlüğüne sahip çıkarak hainleri tepelerken, kendisi üzerinde hesap yapanların heveslerini de kursaklarında bırakmıştır. Milletimiz o gece hiçbir zorlamaya maruz kalmadan hiçbir karşılık beklemeden tamamen kendi inisiyatifiyle harekete geçmiştir.

“TÜRKİYE, BİRLİĞİYLE BERABERLİĞİYLE GÜZELDİR”

*Üzerimize çöken o kara gecede, ülkemizi yükseltmek, güçlendirmek, büyütmek için daha çok çalışmayı, daha çok mücadele etmeyi gördük. Biliyor ki Türkiye, birliğiyle beraberliğiyle güzeldir. Biliyor ki Türkiye, dostluğuyla kardeşliğiyle güzeldir.

*Kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ezanımızı susturamayacak bayrağımızı indiremeyeceklerdir.

*Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra semaya yükselttiysek, yeminli düşmanlarımızın indirmeye çalıştığı bayrağımızı nasıl daha yükseğe yükselttiysek, terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmeye kararlıyız.

*Teslim almak için darbe girişimi dahil her yola başvurdukları Türkiye’nin silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki, daha bitmedi, bu milletin daha söyleyecek çok sözü var.