Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz

AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferans üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, 17 mayıs sabahı sona erecek tam kapanma sonrası uygulanacak normalleşme takviminin Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine toplantısı sonrası açıklanacağını söyledi.

"HAZİRAN'DA TEDBİRLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GEVŞETMEYİ PLANLIYORUZ"

Erdoğan, yeni sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantısının ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmek, hazirandan itibaren tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Turizm sektörüne ve esnafımıza her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Sosyal destekleri ciddi oranda artırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Milletimin şundan emin olmasını istiyorum. Salgının ülkemize sirayet ettiği günden beri aldığımız tedbirlerin, kısıtlamaların tek amacı 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık, başvurmayacağız. Amacımız dünyanın tamamıyla birlikte yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılabilmesini sağlamaktır. Üretim tarafında bunu başardığımızı memnuniyetle görüyoruz.

"SOSYAL DESTEKLERİ CİDDİ ORANDA ARTIRDIK"

Hiçbir vatandaşımızın kendini sahipsiz hissetmemesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sosyal destekleri ciddi oranda artırdık. Salgın döneminde vatandaşlarına ve etkin sosyal destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyoruz. Pek çok gösterge ülkemizi aydınlık yarınların beklediğine işaret ediyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece bizi bekleyen güzel günlere ulaşmamıza hiç kimse mani olamayacaktır.

"FİLİSTİN'DEKİ SALDIRILAR NEDENİYLE BAYRAMA BURUK GİRDİK"

Türkiye kadim tarih, medeniyet ve kültür bağları sebebiyle geniş bir coğrafyanın mesuliyetini üzerinde taşıyan büyük bir ülkedir. Ülkemizin merkezinde yer aldığı bu geniş coğrafyada yaşanan olumlu veya olumsuz her hadise bizi doğrudan ilgilendiriyor. Gönül dostlarımızın ve kardeşlerimizin sevinci sevincimiz, sıkıntısı sıkıntımız, hüznü de hüznümüzdür. Filistin topraklarında ve özellikle Kudüs'te yıllardır devam eden Ramazan ayının son günlerinde ise iyice yoğunlaşan saldırılar nedeniyle bayrama buruk girdik. Dertliyiz, derdimiz var.