Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretleri kapsamında Macaristan'a gitti. Erdoğan, ziyareti öncesinde havaalanında kameralar karşısına geçti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölgedeki son durumu açıkladı.

AMERİKA VE RUSYA İLE VARILAN MUTABAKAT

Amerika'nın ve Rusya'nın sözünü tutmadığını dile getiren Erdoğan, "çekildiler" denilen alanlardan saldırılar geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmeleri yaparken bir taraftan malum YPG/PYD/DEAŞ/PKK bunların buradan çekildiği sözünü 120 saat içerisinde bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil.

Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat geçti şu an itibarıyla, o bölgelerden de teröristler çıkmış değil.

Şu anda hala teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor.

Suriye Milli Ordusu da aynı şekilde onlara misliyle cevap veriyor.

Bu sabah Suriye Milli Ordusu'nda 11 şehit var.

Karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir.

Kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız.

AMERİKA ZİYARETİ

Muhalefette başından itibaren Sayın Bahçeli'nin duruşunu, attığımız adımlara verdiği desteği burada da şükranla iade etmek isterim. Gün, bir ve beraber olma günüdür.

İkinci konuya gelince; özellikle Amerika seyahatimin iptal edilmesine yönelik, bu konuda da biz müsaade etsinler de gidilmesi mi faydalı gidilmemesi mi faydalı, biz ekibimle beraber bulduk.

Dün akşamki telefon görüşmesinden sonra gitme kararını verdim.

BİZE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Bize verilen sözler tutulmuş değil.

Rusların YPG'nin çekileceğini söylediği bölgelerden de saldırılara maruz kalıyoruz.

Şu anda hala teröristler, Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Onlar da misliyle cevap veriyor.

BAĞDADİ'NİN AİLESİ

Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN DEAŞ İLE MÜCADELE YETERSİZ İDDİASI

Bugüne kadar Türkiye'ye giriş yasağı konulan DEAŞ'lıların sayısı 76 bin. Bunu Bay Kemal bilmez. Sınır dışı edilen DEAŞ'lıların sayısı 7 bin 550, hapisanelerimizde şu anda bin 149 DEAŞ'lı militan var. Bunlar mücadele değil mi? Attığımız kararlı adımlar değil mi? Ama o bunları da kabul etmez.

Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu bu mücadeleyi takdir etmesini bil.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin'le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim."