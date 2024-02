Isparta’da altı aylıkken geçirdiği çocuk felci nedeniyle koltuk değneği ve yürüme cihazı yardımıyla yürüyebilen Hacer İnci Özbey (47) iki dönemdir muhtarlık görevini yürüttüğü Sidre Mahallesinde üçüncü dönemde muhtar adayı olmanın heyecanını yaşıyor. Evli ve 3 çocuk annesi Özbey, muhtarlığının yanı sıra eğitimine de önem verdiğini söyleyerek Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Emlak ve Emlak Yönetimi ve ardından da İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerini okudu.



“Gelin olarak geldiğim mahallemi çok seviyorum”

Uzun yıllar Isparta Belediyesinde görev yapan ve 2002 yılında gelin olarak geldiği Sidre Mahallesi'ni çok sevdiğini belirten Özbey “Yaşadığım mahalleyi çok seviyordum ve oraya belediyeden aldığım tecrübeleri aktarayım, mahalleme hizmet edeyim diye 2014 yılında muhtar adaylığına girdim. Değerli Sidre Mahallesi halkının büyük teveccühleriyle muhtar adayı olarak seçildim. 2019 yılında ikinci dönemime aday oldum, yine mahalle halkı oy vererek beni tekrardan getirdiler ve şu anda da yerel seçimlerde üçüncü dönemimde ilk yıl ki gibi hizmet aşkıyla yanmaktayım ve hizmet etmek için hazırım ve yine adayım” dedi.



“Kadın engelli ayakkabısını giyemiyor, bize nasıl hizmet edecek diyorlardı”

Muhtar adayı olarak çıktığı ilk yıllarda engelli olduğu için mahalle halkından bazı tepkiler aldığını söyleyen Özbey “Vatandaşa ben adayım diye çıktığım zaman tabii ki o zaman da bazı tepkiler almıştık bazı kesimlerden. Şöyle diyorlardı kadın engelli ayakkabısını giyemiyor daha bize nasıl hizmet edecek diyorlardı. Eşimle gidiyorduk evlere engelli arkadaşlarımın affına sığınıyorum bize halkın dili ile biri kör biri topal diyen kesimde vardı ama büyük bir kısmı şuna inandı muhtarlığın ayakla gözle değil de hizmetin kalple beyinle yapılabileceğine inanan kesim daha fazlaydı ki beni göreve getirdiler” dedi. Kendisinde bulunan engeli hiçbir zaman engel olarak kabul etmediğini vurgulayan Özbey “Yani nasıl sizler benim gibi yürümeyi bilmiyorsanız ben de sizler gibi yürümeyi bilmiyorum. İki ayak üzerinde nasıl yürünür ben onu bilmiyorum. Hayata tutunmak ve adım atmak, hizmet etmek ve insanları sevmek için engelin hiçbir zaman engel olmadığını düşünüyorum. Ben kendimi engelli olarak kabul etmiyorum. Sadece sizin bir saatte gideceğiniz yola ben iki saatte ulaşabiliyorum. Engellilik kalpte başlar benim kalbimin engelli olduğunu düşünmüyorum. İnsanları ve görevimi çok seviyorum severek yapıyorum” şeklinde konuştu.



“Mücadele etmeyi çok seviyorum”

Görevini özveri ile yürüterek tüm kadınlara örnek olan Özbey “Kadın sevgidir buradan kadınlara şunları söylemek istiyorum. Yapmak istediğiniz her şey de adımlarınızı atın, korkmayın. Zoru seven bir insanım, kolay bana basit geliyor. Haz almıyorum zorları seviyorum zorla başarmak, zorla yapmak, mücadele etmek benim arayıp ta bulamadığım. Mücadele etmeyi çok seviyorum ve ben buradan bütün kadınlara engelli olup da söz sahibi olmak için bir yerlere soyunan, aday olan bütün kadınlara sevgi ve selamlarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

Hacer İnci Özbey’in Doğuştan görme engelli olan eşi Mehmet Ali Özbey ise eşini her konuda desteklediğini belirterek “İlk muhtarlığa çıkacağı zaman aile büyüklerimizle istişareler ettik ve doğru karar olduğuna karar verdik. 2014 yılında çıktığımızda mahallenin güzel bir teveccühünü aldı. 2019’da yılında da yine aynı şekilde ve 2024 yılında da adaylığını açıkladı. Allah’ın izniyle mahallelinin göstereceği büyük teveccühle de kazanacağına bizim inancımız tam. Eşimi sonuna kadar destekliyorum” dedi.



“Hacer Hanım bulunduğu mahallenin kahramanı”

Mahalle sakinlerinden Cihan Çeliker ise muhtar Hacer İnci Özbey’in insanların ön yargılarını kırarak büyük özveri ile çalıştığını belirtti. Çeliker “Muhtarlığın gerçekten hakkını veren bir insan. Belki adaylığının ilk zamanlarında işte kadın aday, engelli adayı gibi çeşitli eleştiriler almış olabilir ama 2014’ten bu yana muhtarlık yapıyor kendisi. Yaşadığı ve yaşattıkları gerçekten bu işin tam olarak ehli olduğunu ve bu mahalleye bunca zaman hizmet etmiş, bundan sonra da belki uzun yıllar hizmet edeceğini kanıtlayan bir kişi. Ayakları üstünde güçlü bir şekilde duran kadınlar vardır mahallenin ya da bulunduğu bölgenin kahramanlarından bir tanesi de Hacer hanım kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Çeliker engelin muhtarlığa engel olmadığını söyleyerek “Böyle insanların gözünde maalesef engelli bireylerimiz ya da kadın adaylar hakkında olumsuz düşünceler yerleşmiş bu düşünceleri böyle başarılı yöneticilerimiz kırabiliyorlar yıllardır süregelen başarılı örnekleri gördükçe insanlar kafalarındaki yanlış düşünceleri yavaş yavaş atıyorlar kadın olarak ya da engelli bireyler olarak bunları gördükçe insanların kafalarındaki bu düşünceyi artık yavaş yavaş sildiklerini düşünüyorum. Engelin insana tam olarak engel teşkil etmediğini o şekilde de çalışılabileceği esas emeğin beyinle ve kalple verilebileceğini kanıtlayan örneklerimizden bir tanesi Hacer muhtarımız. Onun gibi nice adaylar ve i nice yöneticilerimiz olsun inşallah. Her alanda her kurumda özel sektörde veya kamu kurumlarında inşallah daha güzel yerlerde olurlar kendileri” şeklinde konuştu.