Siyonizmin, evanjelizmin ve kapitalist güç odaklarının Ortadoğu’daki barbarlıklarını, soykırımını, vahşetini anlatan sözü edilen tiyatro oyunları aynı zamanda Filistin halkının derin trajedisine de ayna tutuyor.

Çizgi Yayınevinden çıkan kitap kısa sürede büyük bir ilgi odağı olurken yazar Bünyamin Aydemir, siyonist ve kapitalist güç odaklarının yaptıkları katliamların, zulmün ve soykırımın sanat yoluyla anlatılmasının önemli olduğunu belirterek, “aziz Filistin halkının maruz kaldığı derin yıkımı ve trajediyi durdurmak için herkesi kendi alanında çalışmalar yapmaya, bu işi dert edinmeye ve özellikle sanat alanında olabildiğince fazla çalışmalar yapmaya davet ediyorum” dedi.

“Bu hakikati anlatma davasıdır”

Sanatın böyle bir şey için araç olarak kullanılmasının oldukça gerekli ve önemli olduğunu belirten yazar Aydemir, “On yıllardır siyonizm sanat yoluyla kendisini anlatıyor, kendisini dayatıyor. Piyasaya sürdükleri filmlerle, romanlarla, şiirlerle, tiyatro oyunlarıyla kendisini hep haklı, masum ve mağdur göstererek kitleleri manipüle ediyor. Bize göstermek istediklerini gösteriyor, bize inandırmak istediklerini inandırıyor. Şurası kesin ki, hepimiz siyonizmin hakikatleri ters yüz eden hikayeleriyle büyüdük, hala o hikayelere maruz kalıyoruz. Oysa hakikat başka. Artık kendi hikayelerimizi, kendi sözümüzü sanatsal yollarla kitlelere duyurmak zorundayız. Bu bir hakikati anlatma davasıdır. Bu davaya herkesin kendi alanında ve kendi çapında hizmet etmesi insanlık borcudur. Bendeniz bu kitapla bir nebze de olsa Gazzeliler’e olan derin mahcubiyetimi ve insanlık borcumu hafifletmeye çalıştım” şeklinde konuştu.

Tüm kitap satış ortamlarında

“Caniler ve Ötekiler” ile “Filistin Battaniyesi” adlı iki tiyatro oyunu barındıran kitabın bugünden itibaren tüm kitapçılarda ve internet kitap satış sitelerinde okuyucuya ulaşacağı bildirildi.