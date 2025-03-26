41 Yıllık Evliliklere Manevi Hediye

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeyle ilgili yaptığı açıklamada Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir haber vermek istediklerini belirtti. Şahin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2025 yılı, Aile Yılı olarak ilan edildi. Biz de bu kapsamda Gaziantep'te ikamet eden, en az 41 yıldır evli olan ve daha önce hac ya da umre ibadetini yerine getirmemiş çiftlerimize manevi bir hediye vermek istiyoruz. 41 yıl boyunca hayatın tüm zorluklarını birlikte göğüslemiş, sabrı ve sevgiyi temsil eden bu çiftlerimize, kutsal topraklara gidiş fırsatı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim sağlıkla gitmeyi ve huzurla dönmeyi nasip etsin" dedi.

Başvuru Şartları ve Katılım Koşulları

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında umreye gitmek isteyen çiftlerin Gaziantep'te ikamet etmesi, en az 41 yıldır evli olması ve daha önce hac ya da umre ibadetini yerine getirmemiş olması gerekiyor. Başvuru süreci ve detaylar belediye tarafından yakın zamanda duyurulacak.

Aile Yılı Kapsamında Yeni Projeler Geliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında aile yapısını güçlendirmeye ve toplumda aile bilincini arttırmaya yönelik farklı projeleri de hayata geçirmeyi planlıyor. Yıl boyunca ailelere yönelik eğitim, sosyal destek ve farkındalık kampanyalarının süreceği belirtildi.