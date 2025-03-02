Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet, halıların serilmesi için Şam'a giderek önemli bir çalışmaya imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçimiyle Bordo Renkli Halılar

Suriye'deki iç savaşın ardından yeniden ibadete açılan Emevi Camii'nin halıları, Gaziantep'te yaklaşık iki ay süren titiz bir çalışmayla üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği bordo renkli yün halılar, geleneksel motiflerle tasarlandı.

İlk Teravih Namazı İçin Halılar Serildi

Ramazan ayının ilk teravih namazı öncesinde, Gaziantep'ten gönderilen halılar Şam'a ulaştı ve Emevi Camii'nin zeminine serildi. Bu sayede cami, ilk teravih namazına ev sahipliği yapmaya hazır hale geldi.

Başkan Şahin'den Teşekkür ve Dua

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, "Dünya halı ihracatının yüzde 70'ini tek başına yapan Gaziantep, söz verdiğimiz gibi Şam Emevi Camii'nin halılarını ilk teravih namazına yetiştirdi. Belediyemize hiçbir maliyet yansıtmadan bu üretimi yapan Güneydoğu Anadolu Halı İhracçıları Birliği'ne teşekkür ediyorum. Rabbim bir gün Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya da nasip etsin..." ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı katkı, Gaziantep'in halı sektöründeki liderliğini bir kez daha gözler önüne sererken, iki ülke arasındaki kültürel bağları da güçlendirdi.