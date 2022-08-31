Kira fiyatları kısmen de olsa gerilemeye başladı!

Son zamanlarda artan kira fiyatlarından sonra, İstanbul’un bazı ilçelerinde bu duruma ayaklanma başladı. Ev sahipleri kira fiyatlarına indirim yapmaya başladı. İstanbul'un ilçelerinde yüzde 4-13 arasında değişen düşüşler gözleniyor.

FİYATLARI DÜŞÜREN İLÇELER:

Emlakjet verilerine göre İstanbul’da haziranda %6, temmuzda %8 artış gözlemlenirken, Beşiktaş ilçesinde ortalama kiralarda temmuzda % 10 azalma görüldü.

Bahçelievler, Ataşehir, Çekmeköy’de son bir ayda kira fiyatlarında düşüşün yaşandığı diğer ilçeler oldu. Bu ilçelerde düşüşün, hem yüksek ortalama fiyatlardan dolayı doygunluğun oluşması hem de talebin bölgeler arasında kayması ve bazı bölgelerde azalması sonucu yaşandığı ifade ediliyor.

FİYATLARI DÜŞÜREN İLLER:

Üç büyük ile bakıldığında İstanbul’da %6, Ankara’da %8 artış kaydedilirken, fiyatlar İzmir’de %4 azaldı. Özellikle son dönemde sert fiyat geçişlerinin gözlemlendiği Antalya’da yükselişin durduğunu ve aşağı yönlü hareketin başladığını söyleyebiliriz. Antalya’da kiralık fiyatlarının % 7 oranında düştüğünü takip ettik” diye konuştu.