Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerini mercek altına alarak yeni bir denetim süreci başlattı. Kira gelirini beyan etmeyen ya da kira geliri elde etme potansiyeline sahip konutlar için incelemeler hızlandı. Bakan Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz aylardaki açıklamasına göre, yaklaşık 4.5 milyon konut analiz edildi ve kiralık olarak kullanıldığı belirlenen adreslerde denetimler yapılıyor.

Bu çerçevede, kiracılara vergi dairelerinden tebligatlar gönderilmeye başlandı. Gönderilen yazılarda, "kira ödemesi ile ilgili bilgi alınacağı" belirtiliyor.

Vergi dairesinden gelen tebligatlarda, kiracılar kira ödemeleriyle ilgili görüşmeye davet ediliyor. Görüşme için belirlenen tarihte, belirli bir adreste hazır bulunmaları isteniyor. Görüşmeye gitmeden önce bazı belgelerin hazırlanması gerektiği ifade ediliyor. Görüşmeye gitmek için bir zorunluluk ibaresi bulunmuyor.

HANGİ BELGELER GEREKİYOR ?

Kiracılardan kira sözleşmesi, banka ödeme dekontları ve varsa emlakçı bilgileri gibi belgeler talep ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu adımı, kira gelirlerinin Mart ayında doğru şekilde beyan edilmesini sağlamak ve vergi kaybını önlemek amacıyla atılmış durumda.

Denetimlerin, kira gelirlerinin kayıt altına alınması ve vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.