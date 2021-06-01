EMLAK SİTELERİNDEKİ KAPORA DOLANDIRICILARINA DİKKAT!

Emlak sitelerinde profil oluşturarak sahte tapu fotokopisi ve başka mülklerin fotoğraflarını kullanarak satılık ve kiralık ilanları giren dolandırıcılara dikkat çeken Lüks Konut Uzmanı Sercan Göller; konuyla ilgili şunlara dikkat çekti:

“Emlak sitelerinin mülkünü sahibinden olarak satan ya da kiralayanlar ile ilgili teyit amaçlı bir uygulama maalesef bulunmuyor. Dolandırıcılar, ilana girdikleri mülkleri kendilerine aitmiş gibi gösteriyor. İlan sitelerinde profil oluşturarak telefon numarası bilgisi bile vermeden kapora topluyorlar.”

Emsalinin altındaki mülklere dikkat!

Göller, dolandırıcıların kapora göndermemeniz halinde evi başkalarına kiralayacağına ya da satacağına dair söylemlerde bulunarak düşük ücretler göndermenizi talep etmeleriyle ilgili şunları ekledi:

“Emlak sitelerine “acil”, “ihtiyacım var”, “son gün” gibi başlıklarla çok uygun fiyatlarla ilan verdikten sonra çeşitli bahanelerle o mülkün “şu an” için müsait olmadığını ve gösteremeyeceklerini söylüyorlar. Ayrıca bazen “kiracının evi göstermediği”, bazen de mülkün bulunduğu sokak, site, mahalle çevresinde “sattığımı bilsinler istemiyorum” gibi bahaneler üretiyorlar. Tabii bu noktada sizi ikna etmek için de ellerinden geleni yapıyorlar. İlana ilgi gösteren başka müşteriler olduğunu, kapora göndermemeniz halinde ise evi başkalarına yönlendireceklerini söyleyerek sizi hızlı hareket etmeye zorluyorlar. Burada dikkat çeken nokta ise mülkün fiyatına nazaran çok düşük kapora istemeleri.”

Kapora avcılarına karşı nelere dikkat etmelisiniz?

Uzmanlık alanı İstanbul – Bağdat Caddesi ve çevresi olan Lüks Konut Uzmanı Sercan Göller, emlak sitelerindeki kapora dolandırıcılığına karşı neler yapabileceğiniz konusunda şunları söyledi: