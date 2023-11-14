5 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 80 yıldır devam ettiren Mehmet Nezir Albak, artık çırak bulmakta zorlandıklarını ve gençlerin zanaata dayalı mesleklere ilgi göstermediğini söyledi. Kalay ustası Mehmet Nezir Albak, "5 yaşından beri baba mesleği kalaycılık yapıyorum. Kalayda pişen yemekler çok daha lezzetli olur. Kalay yapan kişinin en iyi şekilde yapması lazım. En az 3 sene hiç bozulmaması gerekiyor. Oğlum Serkan Abak, boş zamanlarında bana yardım ediyor. Küçükken öğrettiklerimden yola çıkarak ara sıra yardıma geliyor. Eskisi gibi çırak yetişmiyor. Çocuklar artık sanat öğrenmek istemiyor" şeklinde konuştu.

