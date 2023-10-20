Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde toplam 14 şubesi bulunan lokantaya ait ve piyasa ortalamasının altında satılan yemekler, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Yıllardır enflasyona direnerek 7’den 70’e ve parası olanında olmayanın da karnını doyurabileceği bu lokantada bazı restoranlarda satılan bir tabak yemek fiyatına 5 çeşit yemek satılıyor. Çorba çeşitlerinin 15 liradan başladığı lokantada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, çorba, pilav veya makarna, kuru fasulye veya nohut gibi seçenekleri seçerek oluşturdukları 3 çeşit menüye 25 lira ödüyor. 5 çeşit yemeğin 75 lira olduğunu gören vatandaşlar ise rotasını buraya çeviriyor. Şehrin birçok noktasında işletmesi bulunan Sami Özkurt ise yıllardan beri enflasyona direndiğini, dışarıda karnı acıkan her kesimden insanın işletmelerinde karnını doyurabileceğini açıkladı. Özkurt, her işletmesinde mutfak bölümünün ve temizlik bölümünün halka açık olduğunu belirterek, fiyatların ucuz olmasından kaynaklı şüphe duyanları bu bölümleri teftiş etme hususunda bilgilendirdi.

