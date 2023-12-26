Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti konuk eden Palandöken Kayak Merkezi'nin, kilometrelerce uzayıp giden ve kayakseverlere farklı kayma deneyimleri sunan pistlere sahip olduğunu belirterek, “Bu yıl sezon erken açıldı ve yılbaşından önce bir yoğunluk yaşanıyor. Burada pistlerin kalitesi ve uygunluğu çok önemli. Ekiplerimiz kusursuz pist örtüsü oluşturmak için yoğun ve yorucu bir çalışma yapıyor. Ama misafirlerimiz için her şeyin güzelini yapmak ve onları rahat ettirmek bizim için değerli. Pistlerin kayak yapılmasına kapanmasından hemen sonra sahaya çıkan ekipler profesyonel ve acemilerin kayak yapabileceği birçok alternatif pistte düzeltme çalışması yapıyor” dedi.

