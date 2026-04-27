New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Ermeni Yalanlarına Times Meydanı'nda protesto

Müslüman kimliğiyle New York’ta göreve gelişi Türkiye’de olumlu karşılanan Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 24 Nisan mesajında 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesi ve Karabağ sürecine ilişkin Türkiye ile Azerbaycan’ı hedef alan ifadeleri nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti; beklentilerin aksine gelen bu açıklamalar Ankara ve Bakü’de tepkiyle karşılandı.
ABD’nin New York kentinde, Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik “Ermeni soykırımı” iddialarını içeren açıklamaları, Türk-Amerikan toplumu tarafından protesto edildi.
Times Meydanı’nda bir araya gelen Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, söz konusu açıklamalara tepki göstererek iddiaların tarihsel gerçekleri yansıtmadığını savundu. Gösteride, birlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, konunun siyaset yerine tarihçiler tarafından ele alınması gerektiği vurgulandı.
Protesto sırasında bölgede dolaşan iki reklam minibüsünde Türkiye tarihine ilişkin bilgilere yer verildi. Ekranlarda ayrıca, ASALA terör örgütünün geçmişte gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk diplomatlar ve sivillere dair bilgiler paylaşıldı.
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkan Yardımcısı Gökhan Doğan, yaptığı konuşmada, Mamdani’nin açıklamalarının Türk toplumunda rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, bu tür konuların siyasi söylemlerin dışında tutulması gerektiğini ifade etti.
Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Gülay Aydemir ise benzer açıklamalara karşı daha güçlü tepki verilmesi gerektiğini dile getirerek, Türk toplumunun ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Aydemir ayrıca, 16 Mayıs’ta düzenlenecek Türk Günü yürüyüşüne katılım çağrısında bulundu.