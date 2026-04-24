Ali Sami Yen Spor Kompleksi Aslantepe Vadisi'nin temel atma töreni yapıldı

"Attığımız bu temel sadece bir tesisin değil, geleceğin, umudun ve inancın temelidir"

Aslantepe Vadisi'nin sadece bir proje olmadığını aktaran Özbek, "Galatasaray'ın geleceğini güvence altına alma iradesidir. Kulübümüzün rekabet ettiği her branşta sürdürülebilir sportif başarıya ulaşması için zemin hazırlayacak ve yarınlara, önümüzdeki senelerde organizasyonu gerçekleşecek olan olimpiyatlara büyük destek vermesini sağlayacak çok değerli bir adımdır. Bugün hayatımın en mutlu ve gururlu günlerinden biri. Galatasaray için kurduğum hayallerin belki de en önemlisinin, en büyüğünün ilk adımını burada sizlerle beraber atıyoruz. Dursun Özbek olarak bugün burada olmamı sağlayan Cumhuriyet'in ve Galatasaray'ın sarsılmaz değerlerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Benim için ise bu proje, uzun yıllardır hayalini kurduğum bir Galatasaray vizyonunun gerçeğe dönüşmesidir. Bizler hepimiz biliyoruz ki Galatasaray sadece bugünü yönetmekle yetinmez. Galatasaray, yarınları inşa etmek zorundadır. İşte bugün attığımız bu temel sadece bir tesisin değil, geleceğin, umudun ve inancın temelidir. Biz bu temeli birlikteliğimizle, yaptığımız sevgi iklimiyle, Galatasaray'ın gücüyle büyütmeye devam edeceğiz. Sevgili çocuklar, bugün burada Aslantepe Vadisi'nin temel atma törenindesiniz. Yıllar sonra buraya baktığınızda, 'Ben bunun başladığı gün oradaydım' diyeceksiniz. İşte o zaman Galatasaray'ın ne kadar büyük bir değer olduğunu, sizin de ne kadar büyük bir camianın parçası olduğunuzu çok daha iyi anlayacaksınız. Bu proje sizler için, bu proje hayalleriniz için, sizin yarınlarınız için. Bizim bütün ümidimiz sizlersiniz sevgili çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu