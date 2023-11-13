İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmaların ardından İsrail hükümetinin silahlanma kurallarını gevşetmesiyle İsrailli siviller de silahlanma yarışına girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “sivilleri silah kullanmaya teşvik ediyoruz” açıklamasının ardından silahlanan İsrailli siviller, sokaklarda uzun namlulu silahlarla dolaşmaya başladı. Özellikle başkent Tel Aviv’de her cadde ve sokakta uzun namlulu silah taşıyan sivilleri görmek mümkün. Sivillerin günlük yaşantılarında, kafelerde otururken veya spor yaparken taşıdığı silahlar; savaş manzaralarının ve huzursuzluğunun Tel Aviv sokaklarına da yansıdığını gözler önüne seriyor.

