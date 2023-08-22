Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar (Hıdıroz) köyünde Yılmaz ve Nermin Ekici’nin iki çocuğunun en büyüğü olan Helin Ekici (19), çalışkanlığı, becerikliliği ve hamaratlığı ile köyün hanımağası olarak biliniyor. Ailesiyle birlikte tarlada çalışan, bostanda karpuz hasadı yapan ve traktör süren Ekici, aynı zamanda balıkçılık yapan babasına yardım ediyor. Giydiği şalvarı ve ellerindeki ojeleri ile büyük ilgi gören Ekici, hamaratlığı ile tarlada erkeklere taş çıkartıyor. Kışın okuluna giden yazın ise ailesine yardım eden Ekici, YKS’den 490 puan alarak Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Büyük bir başarı örneği sergileyerek herkese örnek olan köyün hanımağası, hem ailesini hem de köyünü gururlandırdı. En büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ekici, halen köyde ailesine yardım etmeyi sürdürüyor.

