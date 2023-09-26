Eskişehir'de yaşayan Rıdvan Ordu, köpeği felç kaldıktan sonra Müslüman oldu ve ona ‘Seccademin gülü' lakabını taktı.

Eskişehir'de yaşayan Rıdvan Ordu, yaklaşık 7 yıl önce istismar edilen bir köpeği sahiplendi. Casper adını verdiği köpeği 3 yaşına geldiğinde omuriliğinde bir rahatsızlık meydana geldi ve bir dizi operasyona rağmen arka ayaklarını kullanamamaya başladı. Köpeğinin hayatına rahatlıkla devam edebilmesi için tekerlekli araba ve çeşitli aparatlar yapan Ordu, Casper ile eskisinden daha çok ilgilenmeye başladı. ‘Çocuğum gibi seviyorum' dediği can yoldaşının hayata sıkı sıkıya bağlandığını gören Ordu, inançsız biriyken Müslüman oldu ve her namaz kıldığında yanına gelen Casper'a ‘Seccademin gülü' lakabını taktı.