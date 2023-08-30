Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi. Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, Hükümet Konağı önünde düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda Tankçı Albay Binali Osmanoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Albay Osmanoğlu, “Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 101 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanan bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir” dedi.

