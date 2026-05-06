Kakava Coşkusu Edirne’yi Sardı: Renkli Taçlardan Dev Ateşe, Turist Akını Zirveye Taşıdı

Şenlikler öncesinde kentin dört bir yanında kurulan tezgâhlarda satışa sunulan el emeği taçlar, özellikle gençlerin ve çocukların ilgisini çekti. Roman kültürünün önemli simgelerinden biri olan bu taçlar, sadece bir aksesuar değil; dileklerin, umutların ve baharın enerjisinin sembolü olarak öne çıktı.

Turist akını, esnafın yüzünü güldürdü

Şehirdeki yoğunluk, başta yeme-içme sektörü olmak üzere esnafın işlerine de doğrudan yansıdı. Özellikle Edirne’nin meşhur tava ciğerini tatmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Otellerde doluluk oranları günler öncesinden zirveye ulaştı.

9/8’lik ritimler sokakları sardı Şehrin dört bir yanında kurulan sahnelerde Roman müzik grupları sahne alırken, yerli ve yabancı turistler 9/8’lik oyun havalarına eşlik ederek eğlencenin bir parçası oldu. Renkli kıyafetler ve çiçekli taçlarla süslenen katılımcılar, Edirne sokaklarında görsel şölen oluşturdu.

Yetkililerin güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlikte, protokol üyeleri de alanda yer aldı. Yapılan konuşmalarda Kakava’nın birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğuna vurgu yapıldı.

Sahne performansları coşkuyu artırdı Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan şarkıcı Tarık Mengüç ise enerjik performansıyla kalabalığı coşturdu. Trakya ezgileriyle Sarayiçi’ni adeta bir açık hava konser alanına çeviren sanatçı, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Baharın en renkli buluşması UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl da hem kültürel zenginliği hem de ekonomik katkısıyla dikkat çekti. Edirne’de günler süren etkinlikler, baharın gelişini kutlamak isteyen binlerce insanı ortak bir coşkuda buluşturdu.

