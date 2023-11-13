Kocasinan Hanımeli Kooperatifi'nde yer alan 12 kadın, 25 hektar alanda domates, biber, patlıcan, kabak salatalık, çilek gibi ürünler yetiştirerek hem vatandaşa organik ürünler sunuyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Asıl amaçlarının kadınların ekonomik özgürlüğünü sağlamak olduğunu kaydeden Kocasinan Hanımeli Kooperatif Başkanı Büşra Minaz, bundan sonraki hedeflerinin ise bir kahvaltı salonu açarak ürettikleri organik ürünleri vatandaşa sunmak istediklerini söyledi. Minaz, "Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'ın bize sunduğu imkanlarla kadın dayanışmasıyla çalışıyoruz. 12 kadın, 25 hektar alanda çalışıyoruz. Domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, çilek gibi doğal ürünler yetiştirmeye çalışıyoruz. Tarladan direkt mutfağa sunuyoruz. İşlediğimiz ürünler de var. Cırgalan biberini işleyip toz haline getiriyoruz. Domateslerimizi menemen yaparak soslara çeviriyoruz. Kabak, patlıcan kurularımız var. Bunlar gibi çeşitli ürünlerimiz var. Şu anki en büyük hedefimiz buraya bir kahvaltı salonu açmak. Onun için de valimiz ve başkanımızın desteklerini bekliyoruz. Burada yetiştirdiğimiz doğal ürünleri kahvaltı salonunda halka sunmak istiyoruz. Burada hem üretiyoruz, hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Buradaki asıl amacımız kadınlara ekonomik özgürlük sağlamak ve kadın istihdamını sağlamak. Aile bütçemize de katkı sağlıyoruz" dedi.