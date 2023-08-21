İstanbul'un simgelerinden Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'nin manzarası eşliğinde artık yemeklerden martıları besleyen turistler, fotoğraf çekmek için binlerce kilometre yol katediyor. Dünyanın birçok ülkesinden binlerce kilometre yol katederek İstanbul'a gelen yabancı turistler, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii manzarasında martıları besliyor. Turistler martıları besleyerek fotoğraf çekinmek için tatil rotalarını İstanbul'a çevirdi. Turistlerin uğrak tarihi mekanlarından olan Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde İstanbul manzarasında yer alan bir işletme günde yaklaşık 2 bin turisti ağırlıyor. Buraya gelen turistler yemek artıklarını restoranın terasında martılara veriyor. Turistlerin martıları besleyerek fotoğraf çektirmek için binlerce kilometre yol katettiği dikkat çekerken, restorana bir şey yiyip içmeden de misafirler ücretsiz bir şekilde gelebiliyor.

