İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlayan saldırılarında 24’üncü güne girildi. İsrail ordusu hava ve deniz operasyonları düzenlediği Gazze Şeridi’ne kara operasyonlarını da yoğunlaştırdı. Gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Cenin şehrindeki İbni Sina Hastanesi’ne İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskında açılan ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybederken, en az 9 kişi yaralandı. İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinin başkenti Ramallah şehrine düzenlenen baskında ise 20 Filistinli tutuklandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da 114 kişi hayatını kaybederken, bin 600 kişi tutuklandı.

