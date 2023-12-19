Bizans, Roma, Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere 4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa'nın İznik ilçesinde şehir merkezini çevreleyen 2 bin 500 yıllık tarihi surların Lefke kapı bölümünde kimliği belli olmayan kişiler sprey boyalar ile İsrail'i boykot edip, nefretlerini surların üzerine "Katil İsrail" yazarak dile getirdi. Vatandaşlar ise kimliği belirsiz kişilerin sura yazı yazdığı o anı fotoğrafladı. Tarihi surlara "Kahrol İsrail Katil İsrail" yazan kişilerin kim olduğu bilinmiyor. Bölgeye gelen turistler ise boykotu destekliyor ama yerinin burası olmadığını söylüyor.

