İsrail ordusu, Hamas’a karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu sonrasında seferberlik ilan ederek ülke dışındaki ve ülkedeki yedek askerleri göreve çağırmıştı. Orduya katılan askerler otobüslerle sınır hattına getirildi. Gazze sınırına getirilen yüzlerce İsrail askerinin bekleyişini sürdürdüğü sınır hattındaki toplanma merkezi görüntülendi. Toplanma merkezinde bir araya gelen askerler için motivasyon yemeği de düzenlendi. İsrailli sivil gönüllüler, sınır hattındaki toplanma merkezine gelerek ordudaki rütbeli askerler ve yedek askerler için yemekler hazırladı.

