ABD’nin ardından İngiltere’de İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e gemi gönderecek. İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin "İsrail'i desteklemek" amacıyla Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve Kraliyet Donanması’na ait 2 gemiyi göndereceği ifade edildi. Açıklamada, gözetleme uçağının "silahların terörist gruplara aktarılması gibi bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek" amacıyla yarın devriye görevine başlayacağı açıklandı. Gemilerin ise insani yardım çabalarını desteklemek üzere önümüzdeki hafta bölgeye konuşlanacağı belirtildi.

