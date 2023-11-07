Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok zarar gören Hatay'da hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı. Asrın felaketinin 9'uncu ayında enkaz kent Hatay'da TOKİ tarafından ihale edilen ve ihale aşamasında olan konut sayısı 34 bin 793'u buldu. TOKİ tarafından bölgeye 73 bin 710 afet konutunun yapımı planlanıyor. Hatay Valiliği koordinesinde AFAD tarafından il genelinde binlerce iş yeri yıkılan esnaf da prefabrik çarşılarda yeniden ticari hayatlarına başladılar. Enkazın kaldırılması ve afet konutlarının inşasını gören vatandaşlar, geleceğe umutla bakıyor.

