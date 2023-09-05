Aydın'da yöre halkının 'dağ keçisi' adını verdiği eski model cipler, Koçarlı sanayisinde yeniden hayat buluyor. Sanayi esnafları, kendilerine getirilen eski model cipleri iş birliği içerisinde baştan aşağı yenileyerek göz kamaştırır hale getiriyor. Mekanikten kaportacıya, egzozcudan elektrikçiye, boyacıdan döşemeciye, lastikçiden yıkamacıya kadar her esnafın ustalığına göre kendi iş yerinde bin bir emekle üzerinde çalıştığı cipler yoğun ilgi görüyor. Babası ile birlikte işlettiği tamirhanede kendinden büyük ciplere yeniden hayat veren 41 yaşındaki Ahmet Akman, sadece Türkiye değil yurt dışından da müşterilerinin olduğunu belirterek, "Bu iş bizim için para kazanmanın ötesinde bir şey" dedi.

