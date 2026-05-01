Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: “Emeğin hakkını yedirmeyiz”

Programda konuşan Erdoğan, tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutlayarak, çalışma hayatına işçi olarak başladığını ve bu nedenle 1 Mayıs’ı “kendi bayramı” olarak gördüğünü ifade etti.
Erdoğan, görevde oldukları 23 yıllık süreçte işçilerin haklarını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını belirterek sendikal hakların genişletildiğini, örgütlenme önündeki engellerin kaldırıldığını ve toplu sözleşme sisteminin güçlendirildiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri ile kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı tanınmasının da bu dönemde hayata geçirildiğini vurguladı.
Emeğin Türkiye’nin kalkınmasındaki temel unsur olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Ülkemiz için katma değer üreten hiçbir işçinin hakkının yenilmesine izin vermeyiz” dedi. Sosyal adaletin güçlendirildiği, emeğin merkezde olduğu bir çalışma hayatı hedeflediklerini belirten Erdoğan, sendikalarla iş birliği içinde üretim ve kalkınmanın sürdürüleceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanı merkeze alan, emeği yücelten ve sosyal adaleti güçlendiren bir çalışma hayatının Türkiye’de egemen olmasını arzu ettiklerinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Sendikalarımızı da bu önemli hedefe giden yolda yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. İnşallah hep birlikte birlik, beraberlik ve dayanışma içinde ülkemizi kalkındırmaya, büyütmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerin ve tüm işçilerimizin, çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum."