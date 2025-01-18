Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Nail küçük yaşlardan itibaren ailesi ve yakın çevresinden antika eşyaları biriktirmeye başladı. 19 yaşında üniversite okumak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde koleksiyonlarına devam eden Mehmet Nail, 30 yıl yaşadığı New York'tan Bursa'ya kesin dönüş yaptı. Videokasetten antika koltuk takımına, enstrümanlardan klasik otomobillere kadar biriktirdiği eşyaları Bursa'daki evinde sergileyen Nail, 4 katlı evini adeta müzeye çevirdi.

Koleksiyonlarını konseptlere göre sergileyerek fotoğraf stüdyosu oluşturdu