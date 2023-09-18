Sultan II. Abdülhamid Han’ın fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlayan ‘Pavli Panayırı’, bu yıl 113. kez yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlere kapısını açtı. 14-17 Eylül tarihleri arasında kapılarını açan panayırın son gününde adeta mahşeri bir kalabalık yaşandı. İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve diğer çevre illerden vatandaşlar panayıra akın etti. Akına uğrayan bin 620 nüfuslu ilçeye yüzbinlerce vatandaş geldi.

