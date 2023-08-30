Kaan Taşkan, Eda Taşkan en özel günleri olan kına gecesinde dansları, giysileri, geleneksel müziğiyle harman olan ritüelleri misafirlerine sergileyerek eski Balıkesir kına gecelerini hem yaşadılar hem yaşattılar.

Türk örf ve adetleri içerisinde unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimiz arasında yer alan Def (delbek) çalma geleneği, Bindallı, Balıkesir Aba giysi, Halkoyunları Eda-Kaan Taşkan'ın kına gecesinde gün yüzüne çıktı. Karesi Belediyesi zabıta personeli Kaan Taşkan ve okul öncesi öğretmeni Eda Taşkan geçmişten günümüze geleneksel kına gecesi gösterileri ile misafirleri mest ettiler.