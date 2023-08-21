Çorum'da adını Düvenci beldesinden alan ve kentin en büyük ovaları arasında yer alan Düvenci Ovası’nda yetişen ayçiçeği tarlaları görenleri hayran bırakıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların alışık oldukları manzarayı ilk kez görenler ise tarlaları ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ayçiçeğinin güneşe dönük hali, seyrine mest eden bir manzara oluşturuyor. Gelin ve damatların doğal stüdyo olarak tercih ettiği ayçiçeği tarlaları, havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ayçiçeği tarlaları görenleri mest etti.

