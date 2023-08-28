Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı kentte çiftçiler bu yıl da sıcak havada zorlu mesaisini sürdürüyor. Bu sene önceki yıllara oranla yağışlardaki artış, çoğu ilde olduğu gibi Ardahan’da da tarlalardaki verimi arttırdı. Ürünün bol olduğu tarlalarda çiftçiler daha fazla mesai harcayarak, mahsulü zamanında hasat etmeye çalışıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ise özellikle de sıcağın en etkili olduğu öğlen saatlerinde çiftçilere zor anlar yaşatıyor. Günün ilk ışıklarıyla tarlalarına giden çiftçiler, traktör ve tırpan yardımıyla biçtikleri otları üst üste yığıyor. Çiftçilerin sıcak havaya rağmen gün boyu biçtiği otlar, bir süre tarlada bekletildikten sonra traktörlerle köylere taşınıp, hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacı için kullanılıyor.

