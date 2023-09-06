Verimli toprakları ve ticaret yolları üzerinde yer alan Aydın’ın kuruluş evreleri hakkında bilgi veren Savaş Güleser, “Şehir ilk olarak Deştepe ( Dede kuyusu) Höyüğü ve Tralleis Antik Yerleşiminin olduğu alanlarda kurulmuştur. 13. Yüzyılda Aydın'ı fetheden Türkler, Tralleis Antik kentinin harap olması ve su yetersizliği nedeniyle kentin güney yamacına yerleşmişlerdir. Kemer deresi ile Tabakhane deresi arasında kurulan kent su problemini ortadan kaldırmıştır. Aydın, tarihin farklı dönemlerinde farklı isimler (Aydın Eli, Aydın Güzelhisar) ile anılmıştır. Şehir farklı dönemlerde farklı güzel isimler ile anılsa da, her zaman talihi güzel gitmeyen bu kadim şehir yaşadığı depremler ve yangınlar ve 101 yıl önceki işgal yıllarındaki kasıtlı yakım ve yıkımlar sonucunda tahribata uğramıştır” dedi.

