Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya ise “Geniş bir hasta grubuna hizmet vermekteyiz, uzun süre yatışları oluyor, ruhen, fiziken tamamlayıcı olmak gerekiyor. Tai chi denge konusunda hastaları geliştiren bir Uzak Doğu egzersizi, bilimsel çalışmalar da mevcut. Gönüllü hocamız gelmekte, aynı hastalıkları mevcut birlikte egzersiz yapıyorlar, hastalara ruhen çok iyi geliyor” dedi.



Fiziksel tıp ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde doğuştan ya da sonradan edinilmiş, kas, sinir ve iskelet sistemi problemlerinin yanı sıra nörolojik, ortopedik problemler ve farklı nedenlerle ortaya çıkan hareket kısıtlılıkları, çeşitli ameliyatlar sonrası gelişen fonksiyon bozukluklarına yönelik tanı, tedavi süreçleri gerçekleştiriliyor. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nde de düşme, kireçlenme gibi sebeplerden yatan hastaları sağlığına kavuşturmak için tedaviler sürdürülüyor. Hastane yönetimi de hastaların hem tedavi görmeleri hem birlikte aktivite yapmalarını da sağlamak amacıyla hastanede tai chi egzersizleri yapılmasını planladı. Bu çerçevede gönüllü eğitmen Yeşim Üçer tarafından belirli periyotlarla hastalara tai chi yaptırılıyor.

Kimi düşme kimi kireçlenme nedeniyle tedavi gören hastaların hastane koridorunda egzersizler yapması ise renkli görüntüler oluşturdu. Hastanenin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya da hem klinik ve tedavi süreçleri hem tai chi egzersizlerine yönelik bilgi verdi.

“Denge konusunda hastaları geliştiriyor”



Hastanede gerçekleştirilen çalışmalara yönelik bilgiler veren Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ebru Yılmaz Yalçınkaya, “İnme, serebral palsi, omurilik yaralanmaları diğer mekanik kökenli hastalıklar, bel fıtıkları, diz, eklem kireçlenmesi gibi birçok geniş spektrumda hastaya hizmet vermekteyiz. 0 yaştan 90 yaşa kadar hizmet vermekteyiz. Havuzumuz mevcut, hidroterapi ünitesi, eğitimli hekim ve fizyoterapistlerimiz mevcut. Gerektiğinde suyun etkisini kullanabiliyoruz. Çamurumuz mevcut, pelloid dediğimiz tedavimiz var. Hem çocuk hem yetişkin rehabilitasyon salonlarımız var. Ayrıca el rehabitasyon ünitemiz bulunmakta fakat bunlarla kalmıyoruz çünkü hastalar burada uzun süre yatıyorlar. Gerek yatan gerek ayaktan hastalar olsun, farklı tedavi yöntemleriyle de hizmet vermek istiyoruz. Tai chi aslında bir Uzak Doğu egzersizi, denge konusunda hastaları geliştiren bir spor, bunun bilimsel çalışmaları da mevcut. Gönüllü hocamız zaman zaman buraya gelmekte özellikle 60 yaş üstü hastalara denge eğitimi vermekteyiz, hem de tai chi farkındalığı, hayatta farklı eğlenebilecekleri egzersizlerin de olduğunu fark ettirmek istiyoruz. Birlikte spor yapmak çok güzel bir şey, aynı rahatsızlıkları mevcut, bu hastalara ruhen çok iyi geliyor. Çok zor bir eğitim değil, ufak tefek kendileri de farklı zamanlarda yaparak dengelerini sürdürmüş oluyorlar çünkü özellikle düşmeleri engellemek açısından denge yaşlı popülasyonunda çok önemli, geriatrit hastalıklar polikliniğimiz de var” dedi.

“Düşmeleri engelleme konusunda çok faydalı oluyor”

“Sadece ilaçla, tetkikle tedavi ve sağlık olmuyor” diyen Prof. Dr. Yalçınkaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün halinde yaklaşmak, ruhen, fiziken tamamlayıcı olmak gerekiyor. Bilimsel gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Fizik tedavide yıllardır gözlemlediğimiz bazı çalışmalar var. Bunları takip ederken kişilerle iletişime geçiyoruz, örneğin; tai chi acaba eğitimi kim veriyor, ne yapıyor? Onlar da söz konusu hastalar olunca yardımcı oluyorlar. Yüzlerinde tebessümü hissediyorsunuz, birlikte olmak, bu egzersizleri yapmak, tai chi öğrenmeleri. İlk defa duyuyorlar bu kelimeyi farklı bir kültürün egzersizi. Uzun vadede yapılırsa bu tür egzersizler düşmeleri engelleme konusunda çok faydalı oluyor. Her şeyden önce farkındalık kazandırıyoruz. Egzersizlerin klasik olanları biraz sıkıcı olabiliyor. Eğlenceli, arkadaşlarıyla yapabilecekleri bir egzersiz, hatta ai chi havuzda yapılanı da var, öyle bir grubumuz da var. Hem dimağları genişliyor hem de bir çaresi olduğu ve eğlenceli olduğunu fark ediyorlar. Bazen online egzersizler tavsiye ediyoruz, birlikte online tai chi yapabiliyorlar”

“Yaptıkça iyi geliyor, kimseyi zorlamıyor”

Tai chi eğitmeni Yeşim Üçer, “Ebru Hoca’nın gayretleriyle başladı, tanıştık, anlaştık birkaç kere buraya geldim ve çok hoşuma gitti. Gerçekten yapmak istiyorlar ve bir ağrı, dert var. Yaptıkça iyi geliyor, kimseyi zorlamıyor. Yaşlı insanlar, bir takım fizik engeli olan insanlar için çok faydalı. Birkaç çalışma yapıldıktan sonra herkes çok memnun, rahatlıyor. Bir kası güçlendirmeye çalışmıyoruz öncelikle o kası rahatlatmaya çalışıyoruz. Onu yaptığımız zaman güçlendirme işi daha kolaylaşıyor. Onlar için de daha uygun olmuş oluyor” şeklinde konuştu.

“Bir hayli gelişme olduğunu düşünüyorum”

Egzersizlere katılan hastalardan 75 yaşındaki Ziya Dizdar, “70 gündür buradayım, belimden dolayı yürümede zorluk çekiyorum. Daha rahat yürümek için buradaki egzersizlere, havuz programına katıldık, bir hayli gelişme olduğunu düşünüyorum. Herkesin her yaşta yapabileceği bir hareket, bu tür çalışmalar ülkemizde, hastanelerde yaygınlaştırılmalı. Hatta okullarda bile sabahları çocuklar için çok işe yarayacağını düşünüyorum. İlk defa bu etkinlikle burada karşılaştım, tai chi sporu hakkında da bir bilgim yok” dedi.

“Egzersiz yapıyoruz, rahatlama daha fazla oldu”

Hastanede tedavisi devam eden 85 yaşındaki Ramazan Akkuzey, “Düşmeden mütevellit omuzumda kırıklar hasıl olmuş sonra kireçleme devam etmiş, onun için buraya Ebru Hoca’ma müracaat ettik. Hastanede çok güzel bakım oldu, şuanda çok iyiyim. Egzersiz yapıyoruz, rahatlama daha fazla oldu. Ben böyle şeyleri duymamıştım, çok güzel oldu” şeklinde konuştu.