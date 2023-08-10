Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

16 ilimizde 500 binden fazla çiftçimizin geçim kaynağı olan, ülkemize milyarlarca dolar ihracat geliri sağlayan fındık, çok zor arazi şartlarında, yıl boyunca budama, gübreleme, ilaçlama, bahçe altı ot kazımı gibi çok farklı emekler ile üretilir. Sonrasında dalından toplanan fındık, engebeli arazilerden, patika yollardan, harmanlara büyük zorluklarla taşınır.

Ancak tüm bu emek yoğun sürece rağmen, fındık malesef bu sene de hak ettiği değeri bulamadı. Fındık taban fiyatları beklentilerin altında kaldı.

Bu noktada üreticiler tarafından kurulan Fiskobirlik'in işlevini yerine getiremez halde olması da çiftçimiz için çok büyük bir kayıptır.

Mevcut şartlar, maliyetler, verilen büyük emek, üreticimizin feryadı göz önünde bulundurulduğunda, bu sene fındık taban fiyatının 140 TL'den az olmaması gerektiği görüşümüzü ifade ediyoruz.

Tüm tarım ürünlerine olduğu gibi fındığa da en yüksek taban fiyatlarını vererek üreticinin yüzünü güldüren Milli Görüş'ün temsilcisi Yeniden Refah Partisi olarak, her zaman tarım üreticisinin yanında olduğumuzu, gelişmeleri yakınen takip ettiğimizi, üreticilerimizin hak ettiği ürün bedellerini alabilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.