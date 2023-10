Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle bu sene “SMART FURNITURE” teması ile düzenlediği Ezber Bozan Tasarım Yarışması Final Gecesi’nde ödüller sahiplerini buldu. Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya bu sene toplam 643 proje katıldı. Jüri toplantısı sonucunda en yüksek puanı alan 10 öğrenci ve 10 profesyonel tasarım finalist olmaya hak kazandı.



Ezber Bozan Tasarım Yarışmasına 96 farklı üniversiteden başvuru

Yarışmanın öğrenci kategorisinde, toplam 96 farklı üniversiteden alınan başvurular sonucunda; “Eskişehir Teknik Üniversitesi” 32 başvuruyla yarışmaya en çok katılımda bulunan üniversite oldu. Üniversite adına Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç.Dr. Onur Ülker'e sertifika takdim edildi.



EİB üçüncü Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın kazananları

EİB üçüncü Ezber Bozan Tasarım Yarışması öğrenci kategorisi birincisi “Leo” isimli projesiyle Berke Ali Altunay olurken, Yağmur Gürol ise “Benimle Oynar mısın?” isimli projesiyle profesyonel kategoride birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Öğrenci kategorisinde ikinci “The Wave” isimli projesiyle M. Münir Gökçeler ve Elif Temiz olurken, Eren Güner de “Ekinox”, isimli projesiyle profesyonel kategorisinde ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmanın öğrenci kategorisi üçüncülük derecesinin sahibi “Reamy” projesiyle Öykü Akkaya, Asu Yılmaz, Fatma Doğa Bilgiç oldu. Metin Süngü “Quaper” isimli projeleriyle profesyonel kategoride üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Öğrenci kategorisinde ilk üçe giren tasarımcılara verilecek nakdi ödüllerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı sayıda finaliste Bakanlık desteğiyle yurtdışındaki önemli tasarım okullarından birinde 2 yıl süre ile eğitim hakkı verilecek. Bu sene de Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği dereceye giren yarışmacılara staj ve iş imkanı konusunda da aracı olacak.



“Mobilya sektörümüz 10 kattan fazla ihracatını artırdı”

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Üretici firmalarla tasarımcıları bir araya getirerek sürdürülebilir ve katma değeri yüksek tasarım temalı bu etkinliğimiz çok anlamlı. Mobilya sektöründe sahip olduğumuz rekabet avantajının tasarım, Ar-Ge, inovasyon ile taçlanacağını bu dinamiklerin geleceği şekillendireceğini biliyoruz. Mobilya sektörümüz her geçen gün pazar payını artırıyor. Net ihracatçı konumundaki sektörlerimizin en önde gelenlerinden olan mobilya sektörümüz 2003 yılında 456 milyon dolar ihracat yaparken 20 yıl sonra ihracatını 10 kattan fazla artarak 4,6 milyar doları aşmıştır. Genel ihracatımızdan daha iyi bir performans göstermiştir. Bu başarılı performans son yıllarda ortaya çıkan olumsuzluklara rağmen gerçekleşti. Ayrıca, devlet desteklerimizi sektörün ihtiyaçlarına göre revize ediyoruz. Genç beyinlerin hayalleri ve hedeflerinin ulaşılabilir olması çok önemli. İlk kıvılcımı ateşlemek hepimizin sorumluluğundadır. Dünyaya açılmaları için başarılı genç tasarımcıları ödüllendiriyoruz, daha fazla tasarım için teşvik ediyoruz. Ezber Bozan Tasarım Yarışması gibi tasarım yarışmaları ile tasarımcıları ve sanayicileri aynı ortamda buluşturarak katma değeri yüksek ve özgün tasarımlarla ihracatımızı büyütüyoruz” dedi.



“Hedefimiz en kısa süre içerisinde ilk 5 ülke arasına girmek”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, “Türkiye, özellikle son 20 yılda yapılan yatırımlarla bölgesinde lider, dünyada ise en önemli üretim merkezlerinden biri oldu. İhracatta son 20 yılda yazdığımız başarı hikayesinde mobilya sektörümüzün ayrı bir yeri var. Sektörümüz, 20 yılda ihracatını 10 kat artırdı. 2022 yılında mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörümüz 8,5 milyar dolarlık ihracata imza attı. Küresel mobilya ihracatında 20 yıl önce sadece yüzde 0,3 olan payımız geçen yıl yüzde 1,7’e yaklaştı. Mobilya fasılında dünyada en çok ihracat yapan 11. ülke konumundayız. Bu fasılda 5,3 milyar dolara yakın bir ihracatımız var. Bu önemli bir başarı. Hedefimiz en kısa süre içerisinde ilk 5 ülke arasına girmek. Ben sektör için emeğini, yüreğini ortaya koyan, özveriyle çalışan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki mobilya ihracatçılarımız önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacaklar” ifadelerini kullandı.



“Mobilya ihracatı 2023’ün Ocak-Eylül döneminde 3 milyar 390 milyon dolar oldu”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak yaklaşık 20 yıldır Türkiye’ye yüzlerce tasarımcı kazandırıyoruz. Ezber Bozan Tasarım Yarışmamız ile beraber EİB bünyesinde toplamda dört farklı sektörümüzün tasarım yarışması var. Ve bu sektörlerimiz, tasarım ekosistemi güçlü bir şekilde Türkiye ortalamasının çok üzerinde katma değerli ihracat gerçekleştiriyor. Çünkü hepsi tasarıma ciddi yatırımlar yapıyor. Ezber Bozan Tasarım Yarışmamızda yarışmacılarımızın paftadaki çizdikleri projenin kalitesi ve daha uygulanabilir, üretilebilir tasarımlar yapmaları adına her geçen yıl büyük ivme kaydediyoruz. Küresel ihracatta her sene bir basamak atlayarak; 4 milyar doları aşan ihracat hacmine ulaşan mobilya sektörümüz 2023’ün Ocak-Eylül döneminde ihracatını 3 milyar 390 milyon dolara taşıdı” şeklinde konuştu.



“Türkiye, dünyada mobilya denildiğinde ilk akla gelen ülkelerden olacak”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, “Birlik olarak, alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonlarını çok önemsiyoruz. Modeko fuarı ile eşzamanlı gerçekleştirdiğimiz Suudi Arabistan ve Fas Alım heyeti ile yine geçtiğimiz ağustos ayında Güney Afrika’ya yönelik organize ettiğimiz mobilya ticaret heyeti sayesinde firmalarımızın yeni iş fırsatları yakalamalarını sağladık. Önümüzdeki süreçte ticaret heyetlerimize İsrail, Fas ve Suudi Arabistan ile devam edeceğiz. Bir yandan da uluslararası fuarlara info stantlarla katılım sağlıyoruz. Titizlikle üzerine çalıştığımız ve bugün burada 3.sünü düzenlediğimiz yarışmamız, tasarımı sanayici ile buluşturarak uzun vadede hedeflerimize ulaşmamıza ve bu sayede dünyada mobilya denildiğinde ilk akla gelen ülkelerden olmamıza katkı sağlıyor.” diye konuştu.



“Tasarımlarımda teknoloji ile tasarımın ilişkisine odaklanıyorum”

Yarışmanın finalistlerinden Kentsel Tasarımcı Merve Tiryaki, “Tasarımlarımda teknoloji ile tasarımın ilişkisine odaklanıyorum. Türkiye’de bu alanda çalışan çok fazla tasarımcı yok. Bu yarışmalar yeni alanlara da dikkat çekecektir. Değişen gündelik hayat pratiklerimize ve sorunlarımıza çözüm bulmak adına tasarımımı oluşturdum” ifadelerini kullanırken, yarışmanın bir diğer finalistlerinden Mimar Ayça Yazıcı ise “Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının konusunu ve içeriğini çok beğendim. Daha sıklıkla yapılması gereken yarışmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yarışmalar sayesinde toplumun ihtiyacı olan fikirlere değer veriliyor. Anne ve bebeği kamusal alanda var edebilecek, anne ve bebekler için tasarlanmış kamusal alanda ve her alanda kullanılabilecek bir kent mobilyası projemle yarışmaya katıldım” diye konuştu.



Ödüller neler?

Yarışmada öğrenci kategorisindeki birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL ödül verilirken, profesyonel kategorisindeki birinciye ise 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye de 25 bin TL verildi.