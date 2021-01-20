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Pandemi ile sömestr tatili başlıyor

Okullarda, 18 milyon öğrenci için yarından itibaren tatil başlıyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin çoğu, uzun süre ekran karşısında hareketsiz kaldı. O nedenle öğrencilerin dinlenmesi ve spor yapması gerektiğini belirten Uzman Emre Aksakallı, dışarıda geçirilecek zamanlarda ise kalabalık ortamlara girilmemesi uyarısında bulunuyor.

ERZURUM 20.01.2021, 14:42
Pandemi ile sömestr tatili başlıyor

Okullarda, 18 milyon öğrenci için yarından itibaren tatil başlıyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin çoğu, uzun süre ekran karşısında hareketsiz kaldı. O nedenle öğrencilerin dinlenmesi ve spor yapması gerektiğini belirten Uzman Emre Aksakallı, dışarıda geçirilecek zamanlarda ise kalabalık ortamlara girilmemesi uyarısında bulunuyor.

Korona virüs gölgesinde yaklaşık dört ay önce açılan okullar, henüz taşlar yerine oturmadan yarından itibaren 15 günlük ara tatile giriyor. Sene başında uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül’de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime geçildi. 5 Ekim’de meslek liselerinde uygulamalı dersler kapsamında, 12 Ekim’de ilkokul 2, 3, 4, 8, lise hazırlık ve 12. sınıflarda; 2 Kasım’da da 5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. 6, 7 ile 10 ve 11. sınıflar, öğretmenlerin verdiği canlı dersler ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA TV üzerinden eğitime uzaktan devam ettiler ve tekrardan çevrimiçi eğitime geçildi. Müfredatın yetişmesi için çoğu sınıfta akşam geç saatlere kadar, hafta sonları dâhil canlı dersler yapıldı.14 Şubat’ta yüz yüze derslere geçilmesi planı ile sömestr tatiline giriliyor.

Bu süreçte gün boyu televizyon ve bilgisayar ekranına bakmak zorunda kalan, fiziksel hareketleri sınırlanan, arkadaşlarıyla iletişim kuramayan öğrenciler çok yoruldu. O nedenle tatili iple çekiyorlardı.

‘Dışarıda temkinli olun’

Dinlenmenin yanı sıra derslerdeki eksikleri kapatmak, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmak için tatiller önemli bir zaman. Bir haftalık tatilin pandemi kuralları çerçevesinde, planlı bir şekilde geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanların verimli tatil için öğrenci ve ailelere birçok önerisi var.

Bilkent Üniversitesi Erzurum Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Bilkent Doğu İlleri Projesi Halkla İlişkiler ve İletişim Uzmanı Emre Aksakallı, tatilde öğrencilerin, özellikle fizyolojik olarak dinlenmesini, sağlıklı beslenmesini ve spor yapmasını öneriyor ve dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:

“Anlama kabiliyetini, hayal gücünü, fikir yürütme becerilerini ve kültürel bilgileri geliştirdiği için öğrencilere tatilde kitap okumalarını öneriyoruz. Evde okuma saati düzenleyip, aileler herkesin kendi seçtiği kitabı okumasını sağlayabilirler.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesi; kendilerine uygun bir gelecek planlaması için önemli. Bu nedenle ilgi alanlarına yönelik etkinlikler planlanabilir.

Tatilde öğrenciler, uyku saatlerini değiştirmemeli. Okula dönüş sürecinde uyumlarının kolay olması için bu önemli.

Tatil, sınav grubu öğrencilerinin sınava hazırlık süreçlerini gözden geçirmek, varsa eksik yönlerine yönelik çalışma yapmak amacıyla iyi bir fırsat.

Konu tekrarı yapabilirler, öğrendikleri konularla ilgili soru çözebilirler. Daha önce çözdükleri deneme sınavı kitapçıklarını inceleyebilirler.

Öğrenciler, sınırsızca televizyon izlemek veya dijital araçlarla zaman geçirmek isteyebilir. Teknolojik araçların kullanımı belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleşmeli.

‘Ekran süresi azaltılmalı’’

Küçük yaş grubu öğrencilerine verilen online eğitimlerin onların ekran başında kalma sürelerini uzattığına dikkat çeken Emre Aksakallı, bu sürecin bazı öğrencileri olumsuz etkilediğini söylüyor. Ara tatilin ekran sürelerinin azaltılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Aksakallı, “Bu dönemde öğrenciler mümkün oldukça hobilerine yönelmeli ve açık havada bulunabildikleri sürede fiziksel aktivite yapmalı. Online eğitim sürecinde sosyallikten uzaklaşmaları aynı zamanda dikkat ve odaklanma sürelerini de azaltmış ve duygusal olarak da çocukları etkilemiştir” diyor.

Açıkhava etkinliklerinin yapılmasını öneren Emre Aksakallı’ da sınıf seviyesine göre 30 dakikadan, 3 saate kadar, günün belirli bir bölümünün, derslerin tekrarına ayrılması gerektiğini vurguluyor.

‘Zaman yönetimi önemli’

Tüm öğrencilere dinlenmelerini, tatillerini keyif aldıkları, ilgi duydukları hobilerine yoğunlaşarak geçirmelerini öneren Aksakallı, “Elbette ders tekrarlarını da yapmaları çok önemli çünkü öğrenme kayıplarının da yoğunlaştığı bir süreçten geçiyoruz. O nedenle zaman yönetimini iyi yapmaları önem kazanıyor” diyor.

İlkokul birinci sınıf öğrencileri için öğrendiklerini tekrar etmelerinin tatilde öğrenme kayıplarını en aza indirecek tek yöntem olduğunu vurgulayan Aksakallı, her yaş grubunda olduğu gibi bu öğrencilerin de dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. İlkokul birdeki bir çocuğun zaman yönetimini kendisinin yapmasının çok zor olduğunu ifade eden Aksakallı, ailelerin çocukların ders tekrarı ile dinlenme, oyun ve eğlence zamanını iyi dengelemeleri gerektiğini söyledi.
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