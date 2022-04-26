Öz: Kadir Gecesi hasat mevsimidir

Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Leyletü’l-Kadr” ile bin aydan daha hayırlı bir zaman diliminin idrak edileceğini söyledi. Öz, “Kadir Gecesi, içinde bulunduğumuz yılın hasat mevsimidir.” dedi.

Kadir kelimesinin sözlükte “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara geldiğini belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Dinî literatürde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olarak bilinen leyletü’l-kadir, Ramazan ayı içerisinde gizlenmiş bir hazinedir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in 97. sûresinde bin aydan daha hayırlı olduğunu haber verilen bu hazineden hissemizi alabilmek için içinde bulunduğumuz özel mevsimi iyi değerlendirmeliyiz.” dedi.

Kadir gecesi ile ilgili çok sayıda hadisin var olduğunu hatırlatan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, mesajında şunları söyledi:

“Ümmetinin bu rahmet ikliminden azamî derecede istifade edebilmesi için yollar tarif eden âlemlere rahmet Peygamber Aleyhisselam, inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek bu geceyi idrak edenlerin tüm günahlarından kurtulacağını müjdelemektedir. Her ne kadar Ramazan ayı içerisinde gizlenmiş olsa da son on gecenin teklerinde aranması gerektiği belirtilen Kadir Gecesi’nin alimlerimizin çoğunluğunun işaretiyle daha çok 27. geceye isabet ettiği kabul edilmektedir. Bu nedenle idrak etmekte olduğumuz bu geceyi kulluk bilinci içerisinde geçirerek mazlumlara ve müminlere dua edelim. Ellerimizi duanın kıblesi olan semaya açarken ülkemizin birlik ve beraberliği, geleceğimizin dünümüzden daha hayırlı olması için yalvarmayı da ihmal etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, esenlik ve bereket getirmesini diliyorum.”