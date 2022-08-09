Erzurum’da, Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğü Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde Aşure Etkinliği düzenlendi.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, Valilik Basın Müdürü Ziyaddin Uçan, Erzurum Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, STK temsilcileri ve çocuklar katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, burada yaptığı konuşmada, çocukların geleneksel ve dini değerleri görerek yaşayabilmeleri için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çocukların sosyalleşmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten İlbaş, "Çocuklarımız için devletimiz çok güzel yuvalar yaptı ve bizler de o çocuklarımıza tüm alanlarda pozitif katkı sunabilecek ortamlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Müdürlüğümüz bünyesinde görev alan ekiplerimiz, düzenledikleri etkinliklerde çocuklarımızın dini değerleri görerek, tarihsel süreci ise anlayarak yaşamaları için eğitimler veriyor. Bu etkinlikleri hazırlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim’ ’dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan ise Aşure Gününün tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diledi.

Çocukların ’Hz. Nuh’un Gemisi’ adlı tiyatro oyununun canlandırdığı etkinlikte, dualar edildi, ilahiler seslendirildi.

Konuşmaların ardından çocuklar, etkinliğe katılanlara bakıcı anneleriyle birlikte hazırladıkları aşureleri ikram etti.