Kızılay kadınları yürüyüş etkinliğinde buluştu

Her yıl 3-4 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenen Dünya Yürüyüş Etkinliği bu yılda Türk Kızılay’ı tarafından gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanmada fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapan Türk Kızılay; tüm gönüllüleri ile 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Gününde 81 ilde eş zamanlı yürüyerek, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Türk Kızılayı Erzurum Yakutiye Kadın Kolları yönetimi ve üyeleri de yürüyüş etkinliğinde varlık gösterdiler. Türk Kızılay’ının, 2030 Stratejik Hedefleri arasında yer alan ‘Sağlıklı Yaşayan ve Yaşlanan Toplum İçin Çalışmak’ başlığıyla sağlıklı yaşam kültürünü geliştirdiğine dikkat çeken Sevindik, toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Sevindik, “Günümüzde fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri oldu. Kızılay ise 1991 yılından bu yana 3-4 Ekim gününde kutlanan Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenleyerek fiziksel aktiviteden uzak bir hayatın beraberinde getirdiği kronik rahatsızlıklara dikkatleri çekiyor. Özellikle Kızılay Kadın gönüllülerinin yoğun katılım sağladığı ve 81 ilde eş zamanlı yapılan yürüyüş etkinliğinde “sağlığa yürüyoruz, iyilik için adım at” yazılı pankartları açıldı” dedi.

Dünya Yürüyüş Gününde toplumu sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanmak için fiziksel aktiviteye teşvik eden Türk Kızılay bu yürüyüş etkinliğini, Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğü, Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü ile tüm Şubelerinin iş birliğinde, 81 ilde Kızılay Kadın ve Genç Kızılay gönüllülerinin katılımıyla düzenledi.