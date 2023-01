ETSO Meclisinde konuşan Başkan Özakalın; Misyonumuzun gereği üyemizin sesi oluyoruz

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Ocak ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonundaki toplantı öncesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Akademik Danışmanı, Atatürk Üniversitesi (AÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Eygü, Temel Ekonomik Göstergeler Sunumu konulu bir sunum yaptı.

ETSOnun tarihi kitap oluyor

Toplantıda daha sonra, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, kaleme aldığı ve ETSO tarafından basımı yapılacak olan, Osmanlıdan Günümüze Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi isimli kitabının tanıtımını yaptı. Prof. Dr. Küçükuğurlu, Erzurumun ticaret tarihine ışık tutacağını söylediği kitapla ilgili araştırmaları esnasında, ETSOnun 1919 olarak bilinen kuruluş tarihini, ortaya çıkan yeni belgelerde 1885 olarak tespit ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Küçükuğurlu, Erzurumun Ticaret Tarihi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasının Kuruluşu, Bölge Ticareti ve Erzurum ve Erzurumda Ahilik gibi konu başlıklarının yer aldığı kitapla ilgili son düzenlemelerin yapıldığını ve yakın zamanda basımının yapılacağını söyledi.

Prof. Dr. Murat Küçükuğurlunun sunumunun ardından Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın tarafından ETSOnun Ocak ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerine bilgi verildi. 6. Teşvik Bölgesi, 2.OSB, Stratejik Plan, Oda hizmet binasında yapılan tadilat çalışmaları ve 20-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek yurtdışı gezisiyle ilgili Meclise bilgi veren Özakalın ayrıca ETSO Vakfının çalışmaları, Mumcu Caddesindeki eski hizmet binasının yıkımı ve burada uygulanacak yeni proje ve Aziziye yolu üzerindeki arazinin değerlendirileceği farklı projelerle ilgili detayları aktardı.

Kurumlarla işbirliğimiz artacak

Konuşmasında, toplantı öncesi sunum yapan TOBB Erzurum Akademik Danışmanı Doç. Dr. Hakan Eygü ve ETSOnun tarihini kitaplaştıran ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurluya teşekkür eden Özakalın, ETSOnun yeni dönemde en çok önem vereceği konulardan birisinin kurumlar arası işbirliğini artırmak olduğunu belirterek, bunun şehrin menfaatine birçok olumlu sonucu olacağını söyledi.

ETSOnun, Erzuruma değer katacak taleplerini her platformda dile getirdiklerini anlatan Başkan Özakalın, Odamızın üstlendiğimiz misyonun gereği olarak; şehrimizin ekonomisinin büyümesi, ticaretinin gelişmesi için, esnafımızın, tüccarımızın, üretenin, istihdam sağlayanın, ihracat yapanın işlerini kolaylaştırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bunu yaparken en büyük gücü üyelerimizden alıyoruz. Biz ticaret erbabının temsilcileri olarak her platformda onların sesi olmaya gayret ediyoruz. Şehrimiz ve üyelerimizin faydasına olduğunu bildiğimiz ve haklı olduğumuza inandığımız her meselede netice alıncaya kadar muhataplarımızın kapısını çalacağız diye konuştu.