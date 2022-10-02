ETB Başkanı Hakan Oral : “Erzurum olarak bizde artık 6. bölge teşviklerinden ‘+1’ olarak değil doğrudan ve kalıcı olarak faydalanmak istiyoruz”

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum’un artık teşvik sisteminde hak ettiği yerde olması gerektiğini belirterek, Erzurum’un artık kalıcı olarak 6. Bölge’ye alınması gerektiğini söyledi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, İlimize yapılacak olan yatırımların ve yatırım yapacak olan firmaların yatırımlarının devamlılığı ve bölgenin kalkınması anlamında İlimizin şuan bulunduğu 5.bölge teşvik sisteminden, 6. Bölge teşvik sistemine kalıcı olarak geçirilmesinin büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Başkan Oral, “2012 yılında ‘Bölgesel Teşvik Sistemi’nde ‘4 ve 5. Bölge İlleri’ arasında yer alan ve 2017 yılında ilan edilen Cazibe Merkezleri Programı’na (CMP) alınan; Erzurum, Erzincan, Elazığ, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli, Malatya ve Adıyaman’daki OSB’lere yapılan yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlandığını hatırlatarak, bu uygulamanın 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sonlandırıldığını dile getirerek 6. Bölge (5+1) teşviklerinden faydalandığımız teşvik uygulaması 1 yıl daha uzatılmıştı. Daha sonra 2021 yılı sonuna kadar uzatılan ve 2022 itibari ile uygulama süresi dolacak olan ve Teşvik modelinde ayırılarak 6.Bölge teşvik sistemi içerisine alınması ve artık kalıcı hale getirilmesi elzem olmuştur. İlimizin ve Bölgemizin Kalkınması İçin “Teşvikte 6. Bölge’de yer almak istiyoruz” 21 Ağustos 2020 tarihli 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararın uygulama süresinin 2022 yılı sonunda dolacak. Bölgesel teşvike bakıldığında 6. Bölge teşviklerinden Bölgesel teşvik sisteminden faydalanan bölgemizdeki Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van gibi bazı illerin bu noktada dikkate alındığında Erzurum’un teşvik destekleri bakımından oldukça dezavantajlı bir durumda. Erzurum olarak bizde artık 6. Bölge teşviklerinden ‘+1’ olarak değil doğrudan ve kalıcı olarak 6. Bölge olarak faydalanmak istiyoruz” dedi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, İlimizde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin içerisinde bulunduğu teşvik sisteminin bu yıl sonu itibariyle sonlandırılması halinde, zaten yatırımcı yönünden istediği seviyeyi yakalayamayan ilimizin yeni yatırım ve istihdam noktasında da elinin zayıflayacağını belirtti.

Başkan Oral, “İlimiz için son derece önemli bir konu olan 6. Bölge teşvik sistemi haritasında kalıcı olarak yer almak ve ilimizin hak ettiği bu hakkın oluşması noktasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarla da devamlı irtibat halinde bulunacağız ve iletilmesi ve yapılması gereken ne varsa imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.