Erzurum’da ‘Şehirlerin Yıldızları Dadaş Kızları ile Buluşuyor’ programı

‘Şehirlerin Yıldızları Dadaş Kızları ile Buluşuyor’ programı Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlendi.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Çomaklının hayata geçirdiği ‘Şehirlerin Yıldızları Dadaş Kızları ile Buluşuyor’ projesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen programla tanıtıldı. Gerçekleştirilen program açılış konuşmaları ile başladı. Kürsüde konuşma yapan proje sahibi Çomaklı, projenin kendisinin değil tüm Erzurum’un olduğunu belirtirken, projenin amacının ise tüm bölgelerdeki farkındalıkları bir araya getirebilmek olduğunu söyledi. Daha sonra konuşmasını yapan Erzurum Valisi Okay Memiş ise projeyi çok başarılı bulduğunu ve İçişleri Bakanlığı tarafından projeyi desteklediklerini kaydetti. Programda Zekiye Çomaklının hazırladığı slayt gösterileri izlendi daha sonra ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almazın moderatörlüğünü yaptığı panele geçildi.

Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Çomaklı katılım sağladı. Diğer davetliler ise Yunanistan Dostluk Eşitlik ve Barış (DEP) Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet, Türkiye ilk Kadın Savaş Uçağı Pilotu Serpil Köstepen ve diğer katılımcılar oldu.

Bölgeler arasındaki farkındalıkları bir araya getirmeyi amaçladığını belirten Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Çomaklı, “Bu proje benim değil bu proje Erzurum’un projesidir. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün proje destek merkezinden desteklenen özel kurumlarımız var. Buradaki amaç bölgeler arasındaki farkındalıkları birbiri ile konuşup tartışıp, başarı öykülerini dinleyip onlarla kadınlarımızı bölgenin kadınlarını bir araya getirmek onların başarı öykülerini anlatmak, karşılıklı muhabbet etmelerini sağlamak ve güzel bir birliktelik sağlamak, ne oğlumun düğünü ne kızımın nişanıdır. Bu tamamen Erzurum’un projesidir” dedi.

Projeyi İçişleri Bakanlığı tarafından desteklediklerini söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, “Şehirlerin yıldızları dadaş kızları ile buluşuyor Zekiye hanım bana bu projeyi hep heyecanla anlattı. Bizde İçişleri bakanlığı tarafından destekledik. Desteğinden dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soyluya da çok teşekkür ederiz. Burası dadaşlar diyarı Erzurum. Burada çok meşhur insanlar var tarihte iz bırakan. Çok önemli değerlerimiz var ve bunların başında nene hatun geliyor. Tabi ki kadınlarımızda okuyacak erkeklerimizde okuyacak. Sonuna kadar okuyacak üniversite okumak istiyorsa onu da okuyacak. Daha sonra iş hayatına girip çalışmak istiyorlarsa çalışacaklar. Kimseye muhtaç olmadan ayakları üzerinde duracaklar. Bununla beraber ev hanımı olan kardeşlerimizi de çalışanlar kadar bu topluma çok büyük değer kattığını söylememiz gerekiyor” diye konuştu.