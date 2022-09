Başkan Oral: Bir başarı hikâyesi yazdık

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, yaklaşan seçimler öncesinde görevde bulundukları dört yılın özetini çıkardı. Değişen, gelişen ve üreten bir borsa hedefinden sapmadıklarını vurgulayan Başkan Oral, “Dört yıl boyunca çiftçimizden esnafımıza kadar yüreklere dokunmaya çalıştık ve başardık. Kim ne derse desin geldiğimiz noktada çok büyük bir başarı hikâyesi var” dedi.

Kasım ayında yapılacak Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanlığı seçimleri için çalışmalarını sürdüren Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye’nin en eski borsalarından biri olan ETB’nin son yönetiminde neler yaptıklarını özetleyen Başkan Oral, ‘insan odaklı’ çalışma prensibinden taviz vermediklerini vurguladı.

“Hiç bir üyemize tebligat dahi göndermedik”

ETB’nin üye sayısını yaklaşık yüzde 50 artışla 1471’e çıkardıklarını belirten Başkan Oral, aidat tartışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi.

“Göreve geldiğimiz yılın daha ilk günlerinde bu konuya ayrı bir önem gösterdik. Çünkü ciddi mağduriyetler vardı. Bizden önceki dönemde toplam 650 üyeye icra ve haciz işlemiş yapılmış, yine 400 üyemize mahkeme kararıyla defter incelemesi gerçekleştirilmişti. Bizim dönemimizde sadece 150 üyeye Merkezi Takip Sistemi (MTS) kaydı oluşturuldu ve bu kayıtların hiç birine haciz işlemi yapılmadı. Öyle ki, tebligat dahi gönderilmedi. Bununla birlikte 300 üyemize ‘adil yönetimi sağlamak’ için mahkeme kararı olmaksızın defter incelemesi yapıldı. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Yönetim Kurulu, üye aidat tahsilatında müteselsil kefildir yani üye, aidatını ödemediği durumda bu para Yönetim Kurulu’ndan tahsil edilir. Ayrıca defter incelemesi mahkeme kararıyla yapıldığı takdirde harçlar, vergiler ve avukatlık ücretleri ödenir. Biz üyelerimizi sıkıntıya düşürmemek için bu işlemi de yapmadık.”

“Önce kendi firmamdan başlattım”

“Altını çizmek istediğim bir hususta şudur. Defter incelemelerinde ilk önce kendi firmamdan sonra Meclis Başkanımızdan başladım ardından tüm meclis üyelerinin defterlerini incelettim. İfade etmeliyim ki, bu kanundur. Haliyle bu konu hiçbir şekilde seçim malzemesi yapılamayacağı gibi değiştirilmesi de söz konusu değildir.”

“Aidatlara zam yapmadık Limiti aştık 50 milyon lira nefes kredisi sağladık”

ETB Başkanı Hakan Oral, geçmiş dönemlerde sıklıkla tartışılan ‘yüksek derecedeki üye aidatları’ konusunda da önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Kanunlar çerçevesinde üyelerin adil bir şekilde aidat ödemelerini sağladıklarını ifade eden Başkan Oral, “Biz göreve geldiğimizde örneğin bir tavuk dönerci yüksek derecede aidat ödüyordu. Bu duruma hemen müdahale ettik ve düzelttik. O klasmandaki esnafımıza daha uygun ödeme şartları sağladık ve ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurarak aidatlara 4 yıl boyunca zam yapmadık. Bu süreçte üye gelirlerinde yüzde 47,5 artış görürken, üyelerimizi daraltmadan, barışçıl ilişkiler içinde aidat tahsilat oranının da yüzde 90’e çıkardık. En önemlisi de pandemi şartlarında görev aldığımız dönemde üyelerimize 50 milyon lira limit aşarak nefes kredisi sağladık. Bu miktarın ne denli önemli olduğunu takdirlerinize bırakıyorum” dedi.

ETB’de son durum!

Şeffaf yönetim anlayışını ilke edindiklerini ifade eden Başkan Hakan Oral, göreve geldiklerinde kasayı 4 milyon 300 bin lira ile devraldıklarını belirterek, şu an mevduat varlıklarının 3 milyon 700 bin TL olduğunu açıkladı. Başkan Oral, “250 bin lira Lisanslı Depoculuk A.Ş.’ye, 300 bin lira Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’ye ödeme yaparak ortak olduk. Ayrıca ETB Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.’ye 50 bin lira, Soğuk Zincir Süt Projesine de 624 bin lira kaynak aktarımı yaptık. Bu harcamalarla borsamıza 35 milyon liranın üzerinde envanter oluşturduk” diye konuştu.

Kısa kısa Borsada neler oldu!

2018-2022 döneminde Hakan Oral yönetimindeki Erzurum Ticaret Borsası’nda yapılan bazı çalışmalar şöyle;

“İdari işlerdeki düzenlemeler ve yönetimsel bakışımızla 1 milyon 186 bin TL tasarruf sağladık.

Geçen dört yılda pandemi şartlarına rağmen üyelerimizi ulusal ve uluslararası 600 toplantı ve 20 fuara katılarak temsil ettik.

1995 yılından bu yana personelimize verilmeyen yasal ve sosyal haklarının hepsini ödedik, iyileştirmeler yaptık.

Borsamızın sahip olduğu gayrimenkulleri belediyelerimizle yaptığımız görüşmeler sonunda imar durumlarında değişim yaptırarak ekonomik değerlerinde artış sağladık.

Borsamızın mal varlıklarına 35 milyon liralık emtia kaydettik.

Borsamızda üyelerimize daha iyi hizmet vermek için ABİGEM ofisini kurarak ücretsiz IPART projeleri yaptık.

*Borsamızın geçmiş dönemden bu yana gelen kamu kurum ve STK’larla olan davalarını önemli ölçüde çözüme kavuşturduk ve artık birlikte projeler üretmeye başladık.

‘Diploman Mesleğin Olacak Projesi’ ile ilimizde bulunan üç meslek lisesinin yönetim kurulu başkanı olarak bu çalışmayı önemsedik. Bu anlamda şehrin ihtiyacı olan örneğin tarım bölümü açarak, ara eleman yetişmesi için alt yapı oluşturduk ve projeye bağlı üç okulda yüzde 100 doluluğa ulaştık.

Şeffaf ve ilkeli yönetim çerçevesinde borsamızın tüm mali tablolarını ulaşılabilir kıldık.

Borsamıza ait 24 ürünün coğrafi işaret tescilini aldık, 35 ürün içinde başvuru yapıldı ve bir ürünümüz için de AB nezdinde girişimlerde bulunduk.

Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm projelerimize toplam 1 milyon 225 bin TL kaynak aktardık.

TOBB ve Adalet Bakanlığımız ortaklığında gerçekleştirilen TOBB UYUM Tahkim, Arabuluculukve Uyuşmazlık Merkezini açarak, üyelerimizin ahilik kültürüne uygun, ticari uyuşmazlıklarını ortadan kaldıracak hukuki işlemleri yapabilmelerini sağladık.

Tüm Erzurumlu tacirlerimizin ürünlerini ulusal pazarda satabileceği ‘Erzurum Çarşı Pazar’ online pazar yerini ‘sıfır’ komisyonla kurduk. Yaklaşık iki aydır faaliyette bulunan www.erzurumcarsipazar.com dijital pazar yerinde şu an 50 mağazamız yer alıyor. Bu çalışmanın tanıtımını sağlamak adına hazırladığımız bir diğer projemiz de KUDAKA tarafından onaylandı. Kısa süre içinde mağaza sayısının arttığını hep birlikte göreceğiz.

‘Süte Değer’ Erzurum’un vitrin projesidir

Erzurum Ticaret Borsası tarafından yürütülen ‘Süte Değer Projesi’yle ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Hakan Oral, rakamlarla konuştu. ‘Süte Değer’in kentin vitrin projesi haline geldiğini kaydeden Başkan Oral, üç yıl gibi bir sürede önemli bir mesafenin kaydedildiği çalışmanın birçok kente örnek olduğunu söyledi.

Projenin zarar ettiğine yönelik bir takım iddiaları, üreticinin kazandığı rakamlarla çürüten Başkan Oral, “Lütfen şu tabloya bakın: Pasinler 17 mahalle, 94 üretici 753 bin 346,50 litre süt satışı: 3 Milyon 448 bin TL kazandı. Aşkale 11 mahalle, 90 üretici, 673 bin 896,50 litre süt satışı: 2 Milyon 953 bin TL kazandı. Tortum 30 mahalle, 251 üretici, 1 milyon 848 bin 575 litre süt satışı: 9 Milyon 597 bin TL kazandı. Yakutiye 17 mahalle, 109 üretici, 2 milyon 471 bin 24 litre süt satışı: 8 Milyon 217 bin TL kazandı. Aziziye 23 mahalle, 95 üretici, 2 milyon 118 bin 795 litre süt satışı: 7 Milyon 667 bin TL kazandı.

Palandöken 14 mahalle, 86 üretici, 2 milyon 242 bin 645 litre süt satışı: 6 Milyon 774 Bin TL kazandı.

İşte sadece üç yıl içinde üreticimize, ekonomimize bu katma değeri sağladık. Şimdi uzak ilçelere gidilmediği ya da projenin zarar ettiği noktasında bir takım eleştiriler yapılıyor. Ne manidar ki, bu eleştirileri yapanlar bizim hali hazırdaki meclis üyelerimiz. Her birinin onay verdiği bu proje üç yılda kuruş zarar etmedi ve verdiğimiz mücadeleyle etmesine de fırsat tanımadık. Bilinmeli ki, bu proje Doğu Anadolu Bölgesi’nin en prestijli ve başarılı bir çalışmasıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye’de desteklediği en iyi 10 projeden de biridir. Her şeyden öte bu çalışmayla birçok üreticimizin alın terini koruduk ve koruyacağız da. İşte rakamlar ortada” diye konuştu.

İşte rakamlarla ‘süte değer’ projesi!

Toplanan süt miktarı: 10 milyon 105 bin litre

Ciro: 45 milyon 290 bin

Üretici ödemeleri: 38 milyon 941 bin

Vergi - SGK ödemeleri: 1 milyon 681 bin TL.

Personel maaşları: 956 bin TL.

Araç bakım, yakıt ve vb. 1 milyon 880 bin TL.

Kira giderleri: 200 bin TL.

İşletme giderleri: 630 bin TL.

Banka hesaplarındaki para 1 milyon 11 bin TL.

Süte Değer Projemizle Hayata Geçirdiklerimiz

1-Proje başlangıcında 0,75 TL’den üreticiden alınan sütü ulusal süt konseyi fiyatlarına çıkarttık.

2-550 Bin km yol kat ederek 335 köy toplantısı düzenledik.

3-Atıl ve aktif kooperatifleri iyileştirerek verimli hale getirdik.

4-Süt verimini arttırmaya başladık, 12 ay süt üretimi sağladık.

5-‘Süte Değer Proje’ ile Erzurum’daki süt sanayicilerimizin soğuk zincirde kaliteli ve standart süt toplama ihtiyaçlarını karşıladık.

6-Fason süt toplayıcılarının denetlenmesini, toplanan sütün kayıt altına alınmasını sağlayarak, kayıt dışı satışın oluşmasını engelledik.

7-Üreticimizin yem, tohum, temel gıda maddesi gibi ihtiyaçlarını karşıladık.

8-İlimizde ve ilçelerimizde Toplama Merkezi - Süt İşleme Merkez’lerini destekleyip süt soğutma tankları dağıtarak üreticimizin sütünün katma değerini arttırdık.

9-Yerel esnafımıza proje giderleri dâhilinde yaklaşık 3 milyon TL ödeme yaptık.

10-Üreticilerimiz için; markalaşma, kalite ve ürünlerin standartlaşmasını sağladık.

11-Kuruluşumuzdan bugüne 6 ilçe 112 mahalle 710 süt tankı ile 725 üretici aileden yaklaşık 11 Milyon litre süt topladık.

12-Toplanan bu sütleri mandıralara satışını gerçekleştirerek yaklaşık 40 Milyon TL üreticimize kazanç sağladık.

13-Ödenen vergiler ve sosyal güvenlik primleri ile ülke ekonomisine yaklaşık 2 Milyon TL katkı sağladık.

14-Toplam 12 personel, 15 araç ile faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Şehrimize kazandırdığımız süt toplama merkezlerimiz

25 ton Kapasiteli Erzurum Süt Toplama Merkezi üreticilerimizin hizmetinde

Farklı tonajlarda süt toplama merkezlerimiz;

Hınıs Belediye partnerliğinde açıldı!

Horasan Belediye partnerliğinde tamamlandı, açılışı yapılacak

Karayazı Kaymakamlığı partnerliğinde açıldı!

Tortum Belediyesi partnerliğinde açıldı!

Tortum/Akbaba Köy Kooperatifi partnerliğinde açıldı!

Tortum/Serdarlı Tortum Belediyesi partnerliğinde tamamlandı, açılışı yapılacak.

İspir Tortum Belediyesi partnerliğinde tamamlandı, açılışı yapılacak.

Aşkale Belediye partnerliğinde açıldı!

Yeni dönemde yapılacak çalışmalar!

1. MARKALAŞMA PROJESİ

Yerel ürünlerimiz ve coğrafi işaretli ürünlerimizin ulusal bilinirliği için çalışmalar yapılacak. Ayrıca bu ürünlerde standardizasyon ve taklit-tağşiş ürünlerin önüne geçilecek.

2. ERZURUM BİTKİ ÖRTÜSÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ

Merkez ve tüm ilçelerimizde toprak ve hava şartlarına göre uygun doğru tarım uygulama haritası çalışması yapılacak.

3. SOĞUK HAVA DEPOSU PROJESİ

İlçelerimizdeki üreticilerimizin ürünlerinin bozulmadan muhafaza edilmesi ve doğru zamanda pazarlanabilmesi için soğuk hava depoları yapılacak.

4. İHTİSAS SERA OSB PROJESİ

İlçelerimizin ürün dokusuna uygun ihtisas ve seracılık projeleri hazırlanacak.

5. LİSANSLI DEPOCULUK PROJESİ

20 bin ton kapasitesiyle şehrimize kazandıracağımız Lisanslı Depoculuk Projesi ile depolama ve ürünlerin heba olma sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu sayede depolama sorunu olmayan üreticilerimizin daha fazla üretim yaparak yüksek kazanç elde etmeleri sağlanacak.

6. YENİ BORSA KOMPLEKSİ PROJESİ

Üyelerimizin daha modern ve kaliteli hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla;

Akredite Laboratuvar

Soğuk Hava Deposu

Elektronik Satış Salonu

Modern Hizmet Binası

Üyelere Kiralık İş Yerleri

Yeni Teknolojik Dijital Kantar

Mesleki Eğitim Merkezleri

Üyelerimiz için Sosyal Donatıların içinde bulunacağı yeni bir Borsa Kompleksi oluşturmayı hedefliyoruz.

7. ÖRNEK TURİZM KÖYÜ PROJESİ

Turizm, Tarım ve Hayvancılığa entegre edilerek, şehrimizin markalaşmasına ve üreticilerimizin desteklenmesi sağlanacak. Bu bağlamda lokal ürün, kaliteli üretim ve şehrimizden marka değerler oluşturmayı hedefliyoruz.

8. ÜRETİCİMİZE HAYVAN DESTEĞİ PROJESİ

Bankalarımız ile protokol yaparak, üretici ve üyelerimize hayvan desteği sağlayacağımız bu proje ile üreticilerimizin ürettikleri süt karşılığında taksitli şekilde hayvan almalarını hedefliyoruz. Ayrıca bu sayede süt projemizi geliştirirken, üreticilerimizin hayvan ırkı ve ıslahına katkıda bulunacağız.

9. ORGANİK MERA PROJESİ

Projemiz sayesinde bölgemizde ki üreticilerimizin ürettiği mamulleri kıymetli hale getirerek, şehir ve ülke ekonomimize katkı sağlamayı hedefliyoruz.

10. EKO TURİZM PROJESİ

Projemiz çerçevesinde kırsal turizmin harekete geçirilmesiyle şehrimizde üretilen ürünlerin turizme girdi sağlanmasını hedefliyor, bölgesel farkındalık oluşturarak da üreticimizin ürünlerini turizme entegrasyonunu ve ürünün ederinde satılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

11. ERZURUM GASTRONOMİ KENTİ PROJESİ

Yöresel lezzetlerimizin evrensel niteliğe ulaştırılması, üyelerimizin ve üreticilerimizin, ürünlerini ulusal ve uluslararası alanda satarak kazanç elde etmelerini sağlayacağımız projemizde, şehrimizi ve bölgemizi markalaşmada hak ettiği noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Hem şehrimizi hem de üreticimizi kazanan ve markalaşan kentler listesinde zirveye taşımayı amaçlıyoruz. Ayrıca şehrimizde düzenleyeceğimiz uluslararası fuarlarla, Erzurum’un markalaşmasını sağlayacağız.

12. HAYVANCILIK BESİ İHTİSAS OSB PROJESİ

Bu projemizle, şehrimize ve tüm bölgemize hizmet verecek olan, 20 bin başlı Hayvancılık OSB’si kurarak Erzurum’u tekrar Türkiye’nin hayvancılık üssü yapmayı hedefliyoruz.

Oral’dan teşekkür!

Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum’a hizmet etmenin ayrıcalığını yaşadıklarını dile getirerek, görev süresi içinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Başkan Oral, “Dört yıl boyunca el ele vererek çalıştık, birlik ve beraberlik içinde önemli bir yol aldık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen ve her fırsatta sorunlarımızı ilettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Milletvekillerimiz Sayın Recep Akdağ’a, Sayın Selami Altınok’a, Sayın Zehra Taşkesenlioğlu’na, Sayın İbrahim Aydemir’e, Sayın Kamil Aydın’a, Sayın Naci Cinisli’ye, Valimiz Sayın Okay Memiş’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e, tüm ilçe kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluş yöneticilerimize, STK’larımıza, paydaşlarımıza, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerime, işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin konsolos ve temsilcilerine, bizlere her zaman yol arkadaşlığı yapan değerli üyelerimize ve siz basın mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Biz birlikte varız, birlikte güçlüyüz” dedi.

Toplantıya; Erzurum esnaf sanatkarla birliği Başkanı, Esnaf Kefalet Koop Başkanı, Kalkınma Koop başkanları, Süt birlikleri başkanları, Kadın Koop başkanları , Fırıncılar odası başkanı, Bakkallar odası başkanı, Lokantacalar Odası başkanı, Kasaplar odası başkanı, Erzurum Ticaret Borsası Meclis üyeleri, Basın mensupları katıldı.