Aydemir TBMM’de Bar Şiiri’nin verdiği mesajı paylaştı

Milletvekili Aydemir, ‘Milli ve manevi değerlerimizi yüreğimizde, başımızın üstünde taşırız. Değerlerimizle Dünyada, milletler camiasında özel bir pozisyona yürüyoruz, inşallah bu yürüyüşümüz ilanihaye devam edecek. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir, ‘Tek millet yani milletimizi her unsuruyla, her rengiyle, her kimliğiyle, her ismiyle yüreğimize koymuşuz ya, başımızın üstüne almışız ya, öyleyse bu değerleri de yaşatmamız lazım.‘ kaydını düştü.

‘Tek millet ve kültürel değerlerimiz’

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Dadaşlık duruşu ve Bar Motifini, Tek Millet gerçeği ve vurgusu kaydında gündeme taşıdı, Merhum Sadettin Akatay’ın ‘Bar ‘ şiirini seslendirdi. TBMM Genel Kurulu’nda ‘Tek Millet ve Kültürel değerlerimiz’ başlığı altında bir sunum yapan Milletvekili Aydemir, ‘Dadaştan Gakkoş’a Zeybek’e, Seymen’den Efe’ye hepsi bizim şerefimiz, onurumuzdur. ‘ dedi.

Aydemir’den Tek Millet İmanı Vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘Kültürel değerlerin tek millet gerçeğine katkısı ve Türkiye’de yaşanan sosyal gelişmeler... Kültürel değerler o kadar hayati önemde ki ve tek millet gerçeği... Hakikaten eğer buradaysak, yüreklerimiz bir atıyorsa işte bu gerçekten dolayı atıyor, kültürel değerlerden dolayı atıyor ve onların yüzyıllara sâri, bizi etle kemik hâline getirmesinden dolayı atıyor.’ diye konuştu.

Aydemir Serdengeçti’nin Tespitini Paylaştı

Türk Milletine ait Kültürel değerlerin diri ve kıyamda tutulması, genç nesillere aktarılması gerektiğine işaret eden Milletvekili Aydemir sunumunda, ‘Osman Yüksel Serdengeçti -Allah gani gani rahmet eylesin- bir kültür sohbetinde Mevlana’ya atıfta bulunuyor, Mevlâna hazretlerinin bir benzetmesini kayda geçiyor ve diyor ki: " dünya, mal, mülk; bunlar su gibidir, insan ise gemi. Su olmadan o geminin yürümesi mümkün değil ancak su gemiye sirayet ederse gemi batar." Öyleyse, gemiye sirayet etmemesi için, geminin batmaması için, salimen yüzmesi için olması gereken nedir? O kültürel değerlerle tezyin edilmek, donanmaktır.’ ifadesine yer verdi.

Kardeşlik Bağı Ve Gönül Birliği

Türk Milletine ait tüm unsurların. tek millet kaydında, kardeşlik bağı ve gönül birliği içinde olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 30 Ağustos Zafer Bayramında Erzurum Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinliği, tek millet gerçeğinin tarifi noktasında mükemmel bir örnek olarak gösterdi.

Aydemir Erzurum Büyükşehir Yaklaşımını Örnek Gösterdi

Milletvekili Aydemir, ‘Kültürel değer demişken, bunu çok çeşitli hâle getirebiliriz, sayabiliriz ama ben bir şeye hususen işaret etmek istiyorum. 30 Ağustos törenlerinde, Erzurum’da, törenler esnasında Erzurum Büyükşehir Belediyemizin bir etkinliği oldu; etkilendim, yüreğim kabardı, çok hoşuma gitti. Büyükşehir Belediyemizin mehter takımı var, onlar çok yetkin bir biçimde başka illerimize de gidip oralarda da gösteri yapıyorlar ama onun dışında Belediyemiz bir başka yapı oluşturmuş. Belediye Başkanımıza teşekkür ettim orada. Neydi o? Her bölgeye ait, hemen hemen her İl’e ait halk oyunlarını ifade eden bir yapı oluşturmuş. Orada izledik, seyrettik, takip ettik. Samimi söylüyorum ki, sadece Erzurum’a değil; Ege’den, Doğu Anadolu’dan, Karadeniz’den, İç Anadolu’dan, Güneydoğu’dan halk oyunlarını takip ederken baktım ki aynen dadaş barları gibi benim yüreğimde kıpırtı oluşturuyor. Bingöl oyunları öyle, Bitlis oyunları öyle - işte "İzmir’in efesi var." diyoruz ya, Ankara’nın seymeni; hepsi bir şekilde bizim kodlarımıza sirayet etmiş, yüreğimize işlemiş. Onun üzerine şunu söylemek istiyorum: Tek millet yani milletimizi her unsuruyla, her rengiyle, her kimliğiyle, her ismiyle yüreğimize koymuşuz ya, başımızın üstüne almışız ya, öyleyse bu değerleri de yaşatmamız lazım.’ dedi.

Aydemir Genel Kurul’da Akatay’ın Bar Şiirini Seslendirdi

Genel Kurulda, Tek Millet imanı ve Kültürel Değerlerin verdiği mesajı Erzurumlu Şair Merhum Sadettin Akatay’ın Bar şiirini okuyarak vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, Erzurum barları üzerine Sadettin Akatay isimli bir dadaş -1904’te doğmuş, 1944’te vefat etmiş, bir öğretmen- şiir yazmış, barı tarif eden bir şiir yazmış -ara ara düğünlerde terennüm ediliyor, dinlerken takip ediyoruz- emin olun ki Erzurumlu olması şart değil, Erzurum’un dışında olanların da "Bar" şiirini dinlerken yüreği kopup genişliyor; çok zaman şahit olduk, gördük. Ben de burada sizinle onu paylaşmak istiyorum yani bu değerleri yaşatalım diye. Ne diyor Sadettin Akatay:

"Yüzyılların ardından kopup gelen bir vakar/ Kahramanlık, yiğitlik, erlik destanıdır bar/Bu oyunda gör bizi, geçme sakın ıraktan/ Gözün varsa seçersin bar da karayı aktan."

Muhteşem bir benzetme.

Bir başkası:

"Bir savaş seyri vardır, dadaşın her barında/Görünce kanın kaynar, o an damarlarında/Doyum olmaz bir görsen kör oğlunun barını,/Güvenirsin gücüne, düşünmezsin yarını/Dumlu’dan ta Basra’ya çağlayan selimiz var/Bahtımız kara değil bu gün Karasu kadar/Bingöl yaratmadı mı, kan çağlayan Aras’ı/Hazar çalkalanırken kanar Türk’ün yarası/Aman Aras, han Aras, Bingöl’den kalkan Aras/Al başımdan sevdamı, hazarda çalkan Aras."

"Dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez/Çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez/Yayla bulutu gibi yükselir yavaş yavaş,/Sonra birden sel olur, köpürür çoşar dadaş../Doğunun sınır taşı Erzurum’un dadaşı/Efesi var İzmir’in eğilmez Türk’ün başı."

Bu kadar lezzetli bir anlatım olabilir mi? Erzurum barlarını anlatıyor, dadaşları anlatıyor,. ‘ diye konuştu.

‘Değerlerimiz ve kardeşliğimiz şerefimiz, onurumuzdur’

Milletvekili Aydemir, ‘Bunları yaşatalım istiyoruz. Bunlar bizim değerlerimiz, burada kardeşlerim var, Ağrı Milletvekili Abdullah kardeşim burada, beraber özümsemişiz tek millet hakikatini. Bunun için diyoruz ki: Hepimiz içselleştirelim ve bu millet potası altında dünyada çok özel bir noktaya gidelim. Herhangi bir etnik kimliği kimsenin inkâr ettiği yok, bunların hepsi bizim şerefimiz, onurumuz...

Bunları biz başımızın üstünde taşırız hepsini ama "tek millet" kavramı derken Türk Milleti potası altında hepsini meczediyoruz, hepsiyle beraber dünyada, milletler camiasında özel bir pozisyona yürüyoruz, inşallah bu yürüyüşümüz ilanihaye devam edecek, hepinizin buna katkısı da olacak.’ dedi.