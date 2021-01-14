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Aydemir: Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza vefada tek yürek

Erzurum’da yasama çalışmalarını sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, alan çalışmaları kapsamında Olur ilçesinde inceleme ve istişare ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçe esnaf ve eşrafıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Olurlu dadaşların talep ve beklentilerini tespit etti.

ERZURUM 14.01.2021, 12:41
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Aydemir: Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza vefada tek yürek

Erzurum’da yasama çalışmalarını sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, alan çalışmaları kapsamında Olur ilçesinde inceleme ve istişare ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçe esnaf ve eşrafıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Olurlu dadaşların talep ve beklentilerini tespit etti.

Aydemir’den Olur Buluşması

Milletvekili Aydemir’in Olur ziyaretinde gündemi, ilçe halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ve duaları oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimi ve AK Parti iktidarlarıyla ülkenin olduğu gibi Erzurum ve Olur’un da bir farkındalık süreci yaşadığı ve değerleri üzerinden yeniden sosyo ekonomik diriliş yaşadığını belirten Olurlular, ‘Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan bozmasın’ niyazında bulundu.

Olurlu Dadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vefada Yarışıyor

Olurlu Dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda yürüme, gösterdiği hedeflerde yoğunlaşma kararlılığı, çizdiği ufka sadakat, Milli ve Manevi değerler ekseninde kaydettiği hassasiyeti paylaşma noktasında topyekun ve tek yürek halinde bir duruş sergilediğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradayız diyen Olurlu kardeşlerimize minnettarız’ dedi.

Olurlulardan Ortak Tepki

Milletvekili Aydemir; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun milli iradeyi öteleyen, tercihine saygı göstermeyen yaklaşımının kabul edilemez olduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millet indinde Türkiye’ye çağlar atlatan ve değerleri üzerinden bir hedef çizen bir Dünya Lideri ve yüzyılın en büyük devlet adamı olarak gönüllerinde yer edindiğini belirten Olurluların hassasiyetlerini yürekten paylaştıklarını ve minnet duyduklarını açıkladı.

Aydemir Partilileriyle İstişare Etti

Olur ziyaretinde partilileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, AK Parti ilçe Başkanı Mevlüt Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleriyle gündemi ele aldı. İlçe ekonomisine değgin beklentiler, 2020 yılında gerçekleştirilen yatırımlar ve 2021 yılı odağında kaydedilecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, ilçedeki markalaşma performansı öncelik oluşturdu.

Olur Belediyesi Kaplıca Projesi

İlçe Başkanı Kaya ve AK Parti heyetiyle birlikte İlçe Belediye Başkanı Sıddık Demircan’ın konuğu olan Milletvekili Aydemir’e Belediye tarafından hazırlanan Kaplıca Projesi hakkında brifing verildi, 202 yılı çalışmaları aktarıldı, 2021 yılı hedefleri paylaşıldı.

Aydemir’in Açıklaması

Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘ Olur Belediyesini ziyaretimizde 2021’i “Olur için atılım yılı” diye niteleyen başkanımız Sıddık Demircan “Kaplıca Projesi”ni de büyük iştiyakla ifade etti. Eser siyasetini ülkemizin her zerresine nakşeden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yi milletimiz de sinesine kazıdı şükür.’ dedi.

Olur Markaları

Belediye ziyareti sonrasında Erzurum Coğrafi işaretlerinden ve Olur markası olan Karnavas Bezi dokuma atölyesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, markalaşma sürecinin AK Parti eser siyasetinin bir sonucu olduğunu kaydederek, ‘Olur’da ziyaret duraklarımızdan enfes bir adres de, Karnavas Bezi Dokumacılığının yapıldığı özel mekandı. Onlarca hanımefendi göznurlarıyla bezedikleri bezlerle Erzurum ve Olur markasına ilave yapıyorlar. Fırsat zemini oluşturan Belediye ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyoruz’ ifadelerine yer verdi.

Aydemir Olur Esnafının Konuğu Oldu

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet Olur ziyareti ölçeğinde esnafı ziyaret ederek, salgın sürecinde yaşanan sorunlar ve çözümü noktasındaki yaklaşımları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümetin aldığı ekonomik kararlar ve özellikle esnaf ve sanatkarlara destek kaydında hayata geçirdiği yaptırımlara minnettar olduklarını belirten Esnaf, ‘Türkiye salgınla mücadelede ve ekonomik hayatı diri tutma kararlılığıyla tarih yazdı. ‘ vurgusunda buluştu.

‘Varlıklarıyla müftehiriz’

Milletvekili Aydemir, yaptığı değerlendirmede, “Nasılsınız?” sualine, Erzurum’un her noktasında tereddütsüz “Çok şükür, elhamdullilah!” karşılığı verilir. Olur ilçemiz esnafını ziyaretimizde de şükrü nimet bilen hemşehrilerimizle birlikte olduk. Varlıklarıyla müftehiriz. ‘ dedi.

Yakutiye Esnaf İstişaresi

Olur ziyareti sonrasında çalışmalarına Erzurum Yakutiye ilçesinde devam eden Milletvekili Aydemir, ilçe esnafını ziyaret ederek, salgın döneminde gerçekleştirilen çalışmalar, sağlık alanındaki yaklaşım, esnaf ve sanatkara verilen destek, sosyal koruma kalkanı hakkında bilgilendirmede bulundu. Milletvekili Aydemir, ‘ Yakutiye’de gönlü gani esnafımızla mülaki olduk... Nasipdar kılana şükrediyoruz. En zor şartlarda bile dualarıyla hem ufkumuzu açıyorlar hem de hizmet aşkımıza şavk oluyorlar. ‘ paylaşımını yaptı.

Yakutiye Belediyesi Dua Alıyor

Yakutiye’deki çalışmaları düzeyinde Muratpaşa Mahalle Muhtarlığının konuğu olan Milletvekili Aydemir, ‘Yakutiye ilçemizin en merkezi mahallesi Muratpaşa muhtarlığımıza çat kapı ziyarette bulunduk. Faaliyetlerini ve vatandaş memnuniyetini aktaran muhtarımızın, Yakutiye Belediyemizin sosyal destek gayretine özel paragraf açması, duaların yoğunluğunu aktarması calib-i dikkatti. ‘ dedi.
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