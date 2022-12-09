Atatürk Üniversitesi’nde yüksek kalite standardına ulaşan merkezi yemekhane hizmetine devam ediyor

20 Eylül’de merkezi yemekhane çatısındaki yangınla birlikte ortaya çıkan hasarı kısa sürede gidererek 26 Eylül’de tekrar öğrencilerin hizmetine sunan Atatürk Üniversitesi, yangının izlerini tamamıyla silerek yemekhane ve çevresindeki tüm çalışmalarını tamamladı.

Merkezi yemekhanenin çatı kısmındaki yangının ardından tamirat ve tadilat çalışmalarına aynı gün başlayan Atatürk Üniversitesi, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için bir hafta içerisinde yemekhaneyi tekrar aktif hale getirmesiyle birlikte binanın iç ve dış kısımlarını da yeniledi.

Çatı onarım işlemleriyle birlikte Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın talimatıyla mutfak, mal kabul, soğuk depo ve ofis kısımlarının da yenileme çalışmalarına katılmasıyla merkezi yemekhane, yeni ve modern bir çehreye kavuştu. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken öğrenciler ve personel yemek yeme hususunda hiçbir aksaklık yaşanmazken, yemekhane çalışmaları detaylı bir şekilde devam etti.

Öğle ve akşam olmak üzere günde iki defa yemek verilen merkezi yemekhanede binlerce öğrenci ve personel faydalanırken, yemekler gıda uzmanları gözetiminde hijyen standartlarına göre hazırlanıyor.

Yaşanan talihsiz yangından Atatürk Üniversitesinin daha güçlü bir şekilde çıktığını belirten Rektör Çomaklı, kadim geçmişe sahip, nitelikli eğitim kadrosu ve güçlü altyapıyla donatılmış bir kurum olan Atatürk Üniversitesinin bu badireden de alnının akıyla çıktığını söyledi.

“Yemekhanemiz Üniversitemize Uzun Yıllar Hizmet Edecek”

Üniversitenin gözbebeği olan öğrencilere en iyi hizmeti vermekten mutluluk duyduklarını aktaran Rektör Çomaklı: “65 yıllık köklü üniversitemiz her konuda daima öğrencilerimizin yanında olmuş ve olmaya devam edecek. Yaşadığımız talihsiz yangınla birlikte öğrencilerimizi mağdur etmemenin yollarını arayarak çözümler ürettik. Bir taraftan yemek hizmetimize devam ederken diğer taraftan da yemekhanemizde tamirat ve tadilat çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte el ele vererek merkezi yemekhanemizi tamamıyla yeniledik. Yemekhanemizi uzun yıllar üniversitemize hizmet edecek şekilde tasarladık. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.